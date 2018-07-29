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Polonyalı işçi genç kızı taciz etti

Alikahya’da bir fabrikanın kurulumu için Polonya'dan gelen Lukasz M, sokak ortasında A.U., isimli genç kıza saldırdı. Takip ettiği kızı, elleriyle ağzını kapatıp daha sonrasında yere yatıran saldırgan, vatandaşların yardıma koşmasıyla olay yerinden kaçtı

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İzmit’te 24 Temmuz gecesi saat 23.00 sıralarında taciz girişimi yaşandı. Alikahya Mahallesi'nde halk otobüsünden inerek evine doğru yürüyen 20 yaşındaki A.U., Polonya vatandaşı Lukasz M. (28) tarafından tacize uğradı. A.U.'nun indiği durağın karşısında bulunan otelde kalan Lukasz M. genç kızın peşine takıldı. Lukasz M. bir süre takip ettiği A.U.'yu karanlık bir sokakta sıkıştırıp elleriyle ağzını kapattı ve yere yatırdı. Saldırgan, genç kızın direnmesi üzerine yerde bulduğu parke taşıyla A.U.'nun kafasına vurdu. Bu sırada bağrışmaları duyan çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Bunun üzerine saldırgan kaçtı, genç kız hastaneye kaldırıldı. 

KAMERALARINDAN YAKALANDI 
Olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki MOBESE kameralarının kayıtlarını inceleyerek zanlıyı kaldığı otelde yakaladı. Mahkemeye çıkarılan Lukasz M. tutuklanarak Kandıra T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

BALKONDAN ATLAYARAK KURTARMIŞ
A.U.'nun ablası Nazlı E. olayı şu ifadelerle anlattı: "Buraya bir fabrikanın kurulumu için gelmişler. Kız kardeşimin bağırması üzerine sağ olsun Mesut diye bir kişi balkondan atlayarak kardeşimi kurtarıyor. Daha sonra polis otele gidip herkesi tek tek inceliyor ve sonrasında gözaltına alınıyor. Otel sahibi de saldırganı korumuş. Sigara almaya gidip geldiğini söylemiş. Tacizciyi korumak nasıl bir şeydir?”

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