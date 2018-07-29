Körfez ekibi son olarak orta saha oyuncusu Gökhan Mazlum, forvet Sezgin Kaya ve kaleci Oğuzhan Çalık’ı yeniden anlaştı.
Bugün 16:03 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 16:05 TSİ )
Taşköprü’de imzalar peş peşe!
1. Amatör Lig takımlarından Taşköprü Birlikspor’da iç transferde anlaşılan futbolcuların imzalarına devam ediliyor.
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Bugün 16:03 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz