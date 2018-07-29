Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar iki sporcuyu ile antrenörlerini elde ettiklerini başarıdan ötürü kutladı.
Bugün 16:04 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 16:05 TSİ )
İrem ve Esra barajı geçti
Türkiye Yüzme Federasyonu 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Grup yarışlarında Gebze Gençlik Spor adına mücadele eden Esra Sencer 100 metre kurbağalamada A1 barajını, yine 11-12 yaş grubunda ise İrem Yıldırım 100 metrede A2 barajını geçerek madalya kazandı.
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Bugün 16:04 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz