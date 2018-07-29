Bugün 16:04 TSİ - Spor

İrem ve Esra barajı geçti

Türkiye Yüzme Federasyonu 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Grup yarışlarında Gebze Gençlik Spor adına mücadele eden Esra Sencer 100 metre kurbağalamada A1 barajını, yine 11-12 yaş grubunda ise İrem Yıldırım 100 metrede A2 barajını geçerek madalya kazandı.