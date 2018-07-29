Dilovası havuzunu bekliyor!

İNŞAAT ALANI 4200 METREKARE
Proje alanı 4 bin 400 metrekare olan yapının, toplam inşaat alanı 4 bin 200 metrekare olacak. Yapının bodrum katında 2 adet masa tenisi salonu, 2 adet satranç ve 1 eğitmen odası ile soyunma odaları ve duşlar yer alacak. Yapını tesisat su deposu, kazan dairesi, havuz tesisat odası ve klima santrali gibi kısımlar da bu katta bulunacak.
KAZIYA BAŞLANACAK
Bodrum kat kuzey ve batı tarafı perde duvar çalışmaları yapılan yapının bodrum kat demirleri bağlanan kolonlarının beton döküm işleri gerçekleştirildi. Zemin kat döşeme demirleri bağlanan yapını beton dökme çalışmaları yapılacak. Bodrum katın çevresinin açılması için kazıya başlanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz