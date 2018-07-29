Kartepe’de dolu dolu spor

Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, hentbol, tenis, masa tenisi, atletizm, halk oyunları, karate, okçuluk, güreş, su kayağı, oryantring ve boks gibi branşlara katılabileceği yaz spor okullarında 22 uzman eğitmen görev yapıyor. Okullarda eğitim gören çocuklara spor malzemeleri Kartepe Belediyesi tarafından ücretsiz olarak dağıtılıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz