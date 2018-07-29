Genç Kocaelililer Derneği’ndeki toplantıda Futbol Şube Sorumlusu Ceyhun Hoşdil, yöneticiler Mesut Volkan Sezgin, Çağrı Alpaslan ve Efe Nalçacı, İsmail Kolaylı yer aldı. Yavuz, herkesin merak ettiği transfer yasağı ile ilgili olarak “9 sıkıntılı dosyamız var. Ana paralara ikna edersek 5 buçuk, 6 milyon liraya ihtiyaç var” dedi. Yavuz öte yandan şerefi ve namusu üzerine söz verdi ve “Karşımıza Ali Cengizlerle “Ben buraya bunu verdim, şuraya şunu” verdim diyerek TFF’ye icra takibi ile gidilirse, yani Kocaelispor yanarsa herkes yanar” ifadesini kullandı.

BÜTÜNE BAKALIM

Yavuz, bir önceki yönetim olan Nebil Uzun yönetiminin 125 bin lirayı veremediği için birçok futbolcunun serbest kalmasına engel olunamadığını belirtti ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda şu ifadelere yer verdi: Parçaya değil, fotoğrafın bütününe bakalım. Nereden geldik, nereye gidiyoruz. 130-140 milyon borçtan buralara geldik ve gelirimizi de bu süreçte alamadık.

MEDİNE DİLENCİSİ OLMADIK

Medine dilencisi gibi kimseden para istemedik. İstemeyeceğiz de… 2014 Mayıs’ta burada yani Genç Kocaelililer Derneği’nde yönetime talip olduk. O gün A takım kadrosunda 25 futbolcumuz vardı ve aylık maaşları 1.000 liraydı. Bu futbolcular 5 ay para alamadı ve hepsi serbest kaldı. 125 bin lirayı verememişiz

İĞNE İLE KUYU KAZDIK

Futbol endüstri oldu ve inanılmaz kötü yerlere geldi. Kendi alt yapımızı oluşturmak istedik. 13 futbolcudan 225 futbolcu olduk. Hiç birini sokaktan çevirmedik. İğne ile kuyu kazdık. Özetlenmiş, net bir topluluktan bahsediyorum. Akademi takımlarımız geçen yıl 1 şampiyonluk, 2 ikincilik, 3 de üçüncülük aldı. Alt yapımızda 8 teknik adam 2 de personel tam zamanlı çalışıyor. Yani bu çalışanlarımız başka bir işle ilgilenmiyor. Personele aylık maaş ödemelerimiz 55 bin lirayı buluyor.

BUGÜNKÜ SUDA BOĞUYORLAR

2003-2004 doğumlu 9, 2006-2007 52 futbolcu olmak üzere toplam 61 futbolcu yakın takibimizde. 500 kişiden fazla kişiden seçildiler. Futbolcuların kulüplerine gitmeye başladık. Bizlere bu anlamda çok destek veren kulüpler de oldu, zorlayanlar da oldu. 2007 doğumlu çocuk en iyi şartlarda 6-7 yıl çalışırsa üst düzey futbolcu olabiliyor. Ama bizi bugünkü suda boğmak istiyorlar.

TRABZON KASAPTAN ET BİLE ALAMIYOR

İstanbul takımları, Trabzon ve Bursa battı. 180 kilometre hızla duvara çarpabilecek bir yapı haline geldiler. FIFA’dan UEFA’dan kaçamazlar.4 yıl önce benim söylediğimi bugün Ali Koç söylüyor. Nasıl dipsiz bir kuyu olduklarını kendileri de biliyor. Trabzonspor kendi şehrinde kasaptan et bile alamıyor. Kesinlikle mutlu değiliz. Bununla mutlu olunmaz!

3 YILDA 4 LİG ÇIKARIZ DİYENLER NEREDE?

Ben istemem mi Avrupa’daki bir takımın kulüp başkanı olmayı. Hala 40 metrekaredeki binamızda çalışıyoruz. Biz şikayetçi değiliz, olmayacağız da… Üzülmesi, utanması gereken bizler değiliz. 3 yılda 4 lig çıkarız diyenler şimdi nerede? Göstereceğim şimdi nerede olduklarını!

BAYRAĞA ADI KÜÇÜK YAZILMIŞ

Kafeterya ihalesine girdik. Ne oldu? Ne yaşadık? Hep beraber üzüldük. Kimseye laf ettirmek için değil, gerçeğimizi anlatmak için buradayız. Taraftarımız bayrak kampanyası düzenledi. İsmi küçük çıktı diyenler, bayrak neden dönüyor diyenler oldu. Ben 4 yıldır hiçbir bayrağa adımı yazdırmadım. Böyle şeylerle de uğraşılıyor.

80 MİLYONLUK BORÇ 26 MİLYONA DÜŞTÜ

2014 Kasım itibari ile yola çıkarttığımızda vergi borcu 69 milyondu. Bugün bu rakam 80 milyon. Yapılandırma ile borç 35 milyona düştü. Tek seferde ödendiği için 26 milyona borç kapandı. Hiçbir devlet kurumunun, vergi ve SGK borcu olan her hangi bir kuruluşa para ödeme hakkı yok. Biz bankamızda bin lira bile tutamıyoruz. Göreve geldiğimizden beri mecburen 5-6 kez banka hesabı değiştirdik.

RESMEN CAMBAZLIK YAPIYORUZ

Bu durum öğrenildiği zaman hemen alacak evrakları geliyor. Bu nedenle hesapta bir lira para bırakmıyoruz. 50-100 liraya bile otomatik haciz geliyor biz de hesap değiştiriyoruz. Nasıl bir cambazlık yapıyoruz, aklınız hayaliniz durur. Sponsorluk anlaşmaları yaptığımız firmalara “Kocaelispor’un bize borcu var. Bu parayı bize ödemek zorundasınız” diye haciz ihbarnameleri gidiyor. Hukuk bilenler “89’a 1” maddesi dediğimde durumu anlarlar.

PARAYI ALMADAN AÇIKLAMA YAPAMIYORUZ

Bir olay anlatayım. Kocaeli Medical Park Hastanesi ile yaptığımız sponsorluk anlaşmasında 12 adet 5’er bin liralık çek aldık ve 1 gün sonra toplantı ile konuyu duyurduk. Ve bu hastane ilk kez çekleri erkenden kulübümüze verdi. İş Muharrem Usta’ya kadar gitti. 23 spor kulübüne sponsor olan hastane tek bir yaprak çek vermemişken, durumumuzu anlattık, sağ olsunlar anlayışla karşıladılar. Kısacası bir sponsorlarla sözleşmeyi imzalayıp, parayı aldıktan sonra duyuru yapıyoruz.

ŞEHRİN BİLBORDLARINA ASACAĞIM!

Bizi kimler nasıl icraya verdi? Bu süreç bittiğinde kimler ne dosyalara hangi alacakları için nerelere yazılar yazdı, kaç tane haciz ihbarnamesi gönderdi, hepsini bu şehrin bilbordlarına asacağım. 2016’da Imperial Park Otel’de tüm yönetim dönemlerinin vergi borçlarını açıkladım. 2001’den başlıyor. Sefa Sirmen, Hikmet Erenkaya, Mustafa Ekşi, İbrahim Saral, Serhan Gürkan, Osman Nuri Yaman, Muammer Çelik, kayyum dönemi, vs… Taraftar dönemi yönetimi hariç her dönemin vergi borcu var! 12 Haziran 2014 tarihli Tepecik Vergi Dairesi’nde alınan borç tablosuna göre borç 69 milyondu. Bu yıl ise 80 milyona çıkmıştı.

14 MİLYON 154 BİN LİRALIK NAYLON FATURA!

Serhan Gürkan dönemi inceleme sonrasında çıkan vergi cezası 14 milyon 154 bin lira. Bu nedir biliyor musunuz? Naylon fatura! Ya şu vergiyi “Niye taksitli, niye peşin ödedi” diye bana sorduğunuz kadar bu 14 milyonluk cezayı şu adama sormadı kimse bu şehirde. Biz niye vergi cezası yedik arkadaş! 14 milyon 150 bin. Servet! Bizim ödediğimiz 30 milyon vergi SGK toplamı var ya, işte bu ceza bizim toplam ödediğimiz verginin yarısı!

ÖRNEĞİMİZ YOK

20 katlı bir binanın 20. katından kulüp elimizden kaymış gidiyor, birinci kata yaklaşmak üzereyken, yani çakılmak üzereyken şehir bir araya geliyor, bakın “Şehir!” diyorum” ve birinci kattayken camı açıp kulübü tutuyoruz. Ama diyorlar ki “Neden üçüncü katta tutup içeriye çekmediniz?” Arkadaşlar bu ülkede bizim gerçekleştirdiğimizin örneği yok. Zamanı gelince hep beraber göreceksiniz.

HİKAYE YAZILACAK

Bu ülkede bu işin hikayesi yazılacak! Ve bu hikayenin başrolünde sadece Kocaelisporlu atkılılar var. Başka hiçbir yerde yok ve olmayacak da göreceksiniz. 4 yıllık kulüp başkanlığım bitti, ilk bu cümleyi kullanıyorum. Biz kahramanlık aramıyoruz, heykel istemiyoruz ama hadsizliğe de asla tahammül etmeyeceğim.

ŞAKA GİBİ

Şaka bir şeyler anlatacağız. Alacaklılarda çeki olana makbuz kesilmiş ve nakit elden para verilmiş gibi işlem yapılmış. Futbolcu “Ben böyle bir para almadım” diyor. Biz belgeleyemiyoruz. Federasyona gidiyoruz yanıt alamıyoruz. İnanılacak gibi değil. Aklınız durur. TFF’de görünmeyen borçlar çıktı. TFF’ye gitmiş olanların elindeki evraklar eksik, rakamlar farklı çıktı.

NELER YAPILMIŞ NELER!

Atıyorum bir futbolcunun 300 bin lira alacağı var, 50 bin liralık alacağına 100 bin liralık çek almış. Futbolcuyu çağırıyoruz “Hiç para almadım ama bende 200 bin liralık çek var” diyor. İkinci 100 bin liralık çek nerede? Araştırıyoruz diyorlar ki “O çeki ben bir önceki transfer döneminde 60 bin lira alacağım vardı. Ödeyemediler, üzerine faiz, avukat harcı koydular, ona istinaden aldım” diyor.

ANLAŞILAN İLE ALINAN ÖRTÜŞMÜYOR

Biz “E o zaman 60 bin liralık ödenmeyen çek nerede?” diyoruz. Yine deniliyor ki “O çeki ben federasyona verdim” diyor. Federasyona gidiyoruz “Yönetici geldi çeki başka bir çekle değiştirdi” diyor. İçinden çıkılmaz bir hal aldı. Canlı örnek… Volkan Bekiroğlu… Özgür Bayer… Bülent Bölükbaşı… Samimiyetle yaklaşan anlaşılan arkadaşlarımız. Ellerindeki çekler, aldıkları paralarla bizim kayıtlarımız örtüşmüyor.

HERKES YANAR

Biz de her birinde 220’şer bin liralık çekler var görülüyor. Ama onların ellerinde 110’ar bin liralık çekler var. Diğer 110’ar bin liralık çekler nerede? Ara, ara, ara, ara… Çekler Olgun Peker’de… Ne alaka kardeşim! Kimsenin çekten haberi yok. Karşımıza çekler gelecek yarın göreceğiz. Çünkü Herkesin kanı bitlenmeye başladı. Burada şerefim ve namusum üzerine söz veriyorum. Karşımıza Ali Cengizlerle “Ben buraya bunu verdim, şuraya şunu” verdim diyerek TFF’ye icra takibi ile gidilirse, yani Kocaelispor yanarsa herkes yanar! Bir laf vardır. Hırsız içerdense kapı kilit tutmazmış! diye. Bizimkisi de o hesap.