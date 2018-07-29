Kartepe Kupası tek maçla başladı

UZUNTARLA FARKLI KAZANDI

Kartepe Kupası’nda Arslanbey Stadı’nda başladı. İlk gün iki maç vardı. Açılış maçını Uzuntarla Belediyespor ile tamamı ile eksik bir kadro ile sahaya çıkan Derbentspor oynadı. Uzuntarla ekibi maçı 4-0 kazanarak ilk maçında 3 puanı bir arada gördü. Uzuntarla’da Recep ve Ali attıkları ikişer gol ile yıldızlaştı. Öte yandan 54. dakikada Uzuntarla’da Murat penaltı vuruşundan yaralanamadı.

ŞAHİN VE AYDIN BİRLİKTE İZLEDİ

İkinci maç Maşukiyespor ile Kartepe Belediyespor arasındaydı. Ligden çekildiği ifade edilen Maşukiye sahaya çıkmadı ve Kartepe Belediye hükmen kazandı. Açılış gününde KASKF Başkanı Murat Aydın, Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı İsmail Şahin ve yönetimi mücadeleyi birlikte izledi.

UZUNTARLA BELEDİYE: 4

DERBENTSPOR: 0

STAT: Arslanbey

HAKEMLER: Ömer Yılmaz***, Halim Yılmaz***, Burak Erden***

UZUNTARLA BELEDİYE: Metin***, Fehmi** (Yunus Emre**), Murat***, Kadir***, Mehmet Ali***, Sıdık** (Yusuf**), Hasan*** (K.Kadir**), Erhan***, Ali*** (Salih**), Oğuzhan***, Recep***

DERBENTSPOR: Onur**, Fatih Engin**, Taha**, Cüneyt**, Ahmet**, İhsan*, Tunahan**, Eray**, Enver**, Elber**, Murat**

GOLLER: Recep Dk.18-78, Ali Dk.30-37

NOT: Uzuntarla’da Murat 54. dakikada penaltı kaçırdı.