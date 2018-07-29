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Maşukiyespor’da Vural bıraktı! Yeni Başkan Tuncay Aktürk

Geride bıraktığımız sezon 2. Amatör Lig’den 1. Amatör Lig’e çıkan Maşukiyespor’da başkanlık görevini yürüten Vural Yıldız, iş yoğunluğu nedeni ile görevi bırakmak zorunda kaldı. Yıldız’ın yerine bayrağı kulübün sevilen simalarından ve yöneticilerinden Tuncay Aktürk taşıyacak.

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İNANILMAZ YOĞUNUM

Vural Yıldız gazetemize yaptığı açıklamada ifadelere yer verdi: Kartepe Kulüpler Birliği Eş Başkanıyım. Maşukiye’deki işlerimizin sezonu açıldı. İzmit Çarşı’da Tavuk Dünya’sını faaliyete geçirdik. Bunun dışında kendimizin yaşayacağı bir inşaat içindeyim faaliyeti yürütüyoruz. Açıkçası inanılmaz bir yoğunluk ve koşuşturma içindeyim.

 

DESTEĞE DEVAM EDECEĞİM

Geçen sezon Maşukiyespor ile başarılı bir sezonu geride bıraktık. Yönetimimizi, Gökhan hocamızı, futbolcularımızı ve bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon devam etme dururum ne yazık ki kalmadı. Ama bu Maşukiyespor’a destek vermeyeceğim anlamına gelmez tabii ki. Yönetimimizdeki herkes bizim arkadaşlarımız zaten. Kendileri ile de görüştüm ve kendi adıma en doğru yolun bu olduğuna karar verdim. Maşukiyespor’umuza yeni sezonda başarılar dilerim.  

Bugün 16:10 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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