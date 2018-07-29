Maşukiyespor’da Vural bıraktı! Yeni Başkan Tuncay Aktürk

İNANILMAZ YOĞUNUM
Vural Yıldız gazetemize yaptığı açıklamada ifadelere yer verdi: Kartepe Kulüpler Birliği Eş Başkanıyım. Maşukiye’deki işlerimizin sezonu açıldı. İzmit Çarşı’da Tavuk Dünya’sını faaliyete geçirdik. Bunun dışında kendimizin yaşayacağı bir inşaat içindeyim faaliyeti yürütüyoruz. Açıkçası inanılmaz bir yoğunluk ve koşuşturma içindeyim.
DESTEĞE DEVAM EDECEĞİM
Geçen sezon Maşukiyespor ile başarılı bir sezonu geride bıraktık. Yönetimimizi, Gökhan hocamızı, futbolcularımızı ve bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon devam etme dururum ne yazık ki kalmadı. Ama bu Maşukiyespor’a destek vermeyeceğim anlamına gelmez tabii ki. Yönetimimizdeki herkes bizim arkadaşlarımız zaten. Kendileri ile de görüştüm ve kendi adıma en doğru yolun bu olduğuna karar verdim. Maşukiyespor’umuza yeni sezonda başarılar dilerim.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz