Vali Aksoy, Karabacak ve Vural’ı kabul etti

ŞAMPİYONLUĞU KUTLADI

Karabacak ve Vural, Vali Aksoy’a, kabullerinden dolayı teşekkür ederken, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Sarı Yeşilli kulübün şampiyonluğunu kutladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aksoy, Karacabak, Aksoy ve tüm kulübe başarı dilerken, Darıca Gençlerbirliği logo temalı tablo hediyesi için de teşekkür etti.