Vali Aksoy, Karabacak ve Vural’ı kabul etti

ŞAMPİYONLUĞU KUTLADI
Karabacak ve Vural, Vali Aksoy’a, kabullerinden dolayı teşekkür ederken, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Sarı Yeşilli kulübün şampiyonluğunu kutladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aksoy, Karacabak, Aksoy ve tüm kulübe başarı dilerken, Darıca Gençlerbirliği logo temalı tablo hediyesi için de teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz