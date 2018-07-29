Bahri Yavuz: Bunlar naylon fatura!

4 DÖNEM KALDI

Kocaelispor Kulübü’nde Başkan Bahri Yavuz, taraftarın da katıldığı 3 saatlik basın toplantısında, eski başkanSerhan Gürkan dönemlerinden kulübe toplam tam 14 milyon 154 bin liralık vergi cezası geldiğini, bunun anlamının da naylon fatura olduğunu öne sürdü. Genç Kocaelililer Derneği’nde yapılan ve gündeme dair tüm sorulara açıklık getirildiği toplantıda konuşan Yavuz, 4 dönem boyunca kulüpte başkanlık yapan Gürkan’ın dönemlerindeki yapılan diğer yanlışları da bir bir anlattı.

ŞU ADAMA KİMSE SORMADI

Yavuz konu ile ilgili olarak şunları söyledi: Serhan Gürkan dönemlerinin incelemeleri sonrasında çıkan vergi cezası 14 milyon 154 bin lira. Bu nedir biliyor musunuz? Naylon fatura! Şu vergiyi “Niye taksitli, niye peşin ödedin” diye bana sorduğunuz kadar bu 14 milyonluk cezayı şu adama bu şehirdekimsesormadı! Biz niye vergi cezası yedik arkadaş! 14 milyon 150 bin. Servet! Bizim ödediğimiz 30 milyon vergi SGK toplamı var ya, işte bu ceza bizim toplam ödediğimiz verginin yarısı!

ÇEKLER OLGUN PEKER’DE ÇIKIYOR

Çeki olana makbuz kesilmiş ve elden nakit para verilmiş gibi işlem yapılmış. Futbolcu “Ben böyle bir para almadım” diyor. Biz de belgeleyemiyoruz. Federasyona gidiyoruz, yanıt alamıyoruz. İnanılacak gibi değil. Aklınız durur. TFF’de görünmeyen borçlar çıktı. TFF’ye gitmiş olanların elindeki evraklar eksik, rakamlar farklı çıkıyor. Futbolcunun dünyadan haberi yok, çekler Olgun Peker’de çıkıyor.

ŞEHRİN BİLBORDLARINA ASACAĞIM

Karşımıza yarın hangi çekler gelecek göreceğiz. Bizi kimler nasıl icraya verdi? Kimler ne dosyalara hangi alacakları için nerelere yazılar yazdı, kaç tane haciz ihbarnamesi gönderdi, bu süreç bittiğinde hepsini bu şehrin bilbordlarına asacağım. Herkesin kanı bitlenmeye başladı. Burada şerefim ve namusum üzerine söz veriyorum. Karşımıza Ali Cengizlerle “Ben buraya bunu verdim, şuraya şunu verdim” diyerek TFF’ye icra takibi ile gidilirse, yani Kocaelispor yanarsa herkes yanar!