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Cepte 13 dosya var..Kalan 10 dosyada sıkıntı büyük

Kocaelispor’da geçmiş döneme ait borçlar kulübün belini bükmeye devam ediyor. Toplam 91 dosyanın 68’i tamamen çözüldü. 15 Ağustos’a kadar ödeme bekleyen ve her anlamda anlaşılan 4 futbolcu bulunuyor. Toplam rakam 1 milyon 618 bin lira. Uzlaşılan futbolcu sayısı da dokuz. Bunların toplamı ise 730 bin lira.