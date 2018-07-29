Cepte 13 dosya var..Kalan 10 dosyada sıkıntı büyük

MENAJER ALİ EGESEL’İN ALACAĞI 1 MİLYON
2 buçuk milyona bu 13 dosya da çözüme kavuşacak. Hazır olmayan ve kulübü zorlayacak 10 dosya daha bulunuyor. Bu dosyaların arasında Kemal Aslan’ın transferinden 200 bin dolar alacağı bulunan menajer Ali Egesel de yer alıyor. Eski teknik adamlardan Yılmaz Vural, 220 bin Avro’luk alacağını şimdiki kur üzerinden istiyor. Tüm alacaklılar ana paraya ikna edilirse yaklaşık 6 milyona iş bitecek.
KOCAELİSPOR EN SIKINTILI DOSYALARI
Kemal Aslan
Yılmaz Vural
Serhat Akın
Murat Hacıoğlu
Ali Egesel
Engin İpekoğlu
Fuat Yaman
Muhammed Özdin
Sergio Bastos (UEFA’ya gitmedi)
Julio Sezar Mendes (UEFA’ya gitmedi)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz