Levent Kartop’un ADAMLIĞI!

Aynı zamanda teknik adamlık yapan Kartop, Kocaelispor’un fuar içindeki kulüp binasına geldi ve “Koskoca Kocaelispor’un kulüp binası burası mı? Olacak iş değil. Tamam, siz benim alacağım ile ilgili ne düşünüyorsanız ona göre hareket edelim” dedi ve hiçbir sıkıntı çıkarmadan imzasını verdi.