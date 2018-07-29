Aynı zamanda teknik adamlık yapan Kartop, Kocaelispor’un fuar içindeki kulüp binasına geldi ve “Koskoca Kocaelispor’un kulüp binası burası mı? Olacak iş değil. Tamam, siz benim alacağım ile ilgili ne düşünüyorsanız ona göre hareket edelim” dedi ve hiçbir sıkıntı çıkarmadan imzasını verdi.
Bugün 18:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 16:18 TSİ )
Levent Kartop’un ADAMLIĞI!
Kocaelispor’un eski futbolcularından ve spor yorumculuğu yapan Levent Kartop, transfer borcunu ödemek isteyen yönetime çok büyük bir fedakarlık yaptı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 18:00 TSİ - Spor
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz