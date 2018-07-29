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İlk locayı Pirelli alıyor

Kocaelispor Kulübü, yeni stat ile ilgili sezon açılışını yapmayı uygun bulmuyor. Konu ile ilgili yapılan açıklamada kentte henüz o enerjinin olmadığı belirtildi.

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54 adet bulunan ve bunun 50’sinin kullanılacağı localarla ilgili belli bir yol alındığı ifade edildi veKocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un da bu anlamda destek vereceği söylendi.

 

HER İLÇE BİR LOCADA TEMSİL EDİLSİN

Yönetim locaları tanesi 50 bin liradan büyük sanayi kuruluşlarına vermek istiyor. Türk Pirelli Fabrika Müdürü Hakan Yalnız loca konusunda örnek oldu ve yönetime “Fiyatı ne olursa olsun ilk locayı biz alalım” önerisinde bulundu. Yönetim her ilçenin bir locada temsil edilmesini de istiyor. Bu anlamda belediye başkanları ile de görüşülecek.

 

Bugün 18:30 TSİ - Spor

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