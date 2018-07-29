İlk locayı Pirelli alıyor

54 adet bulunan ve bunun 50’sinin kullanılacağı localarla ilgili belli bir yol alındığı ifade edildi veKocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un da bu anlamda destek vereceği söylendi.
HER İLÇE BİR LOCADA TEMSİL EDİLSİN
Yönetim locaları tanesi 50 bin liradan büyük sanayi kuruluşlarına vermek istiyor. Türk Pirelli Fabrika Müdürü Hakan Yalnız loca konusunda örnek oldu ve yönetime “Fiyatı ne olursa olsun ilk locayı biz alalım” önerisinde bulundu. Yönetim her ilçenin bir locada temsil edilmesini de istiyor. Bu anlamda belediye başkanları ile de görüşülecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz