Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 19:30 TSİ- Spor ( G : Bugün 16:20 TSİ )

Çintimar’a hakkı verildi

Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çimtimar, yeni stat ile ilgili eksiklikler konusunda kimi kesin tarafından eleştiriliyordu.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Çintimar’a bu anlamda hakkı verildi ve şunlar kaydedildi: Hiçbir stadın turnike sistemini bulunduğu şehrin il müdürlüğü yapmadı. Bu kulüplerin hepsi üst liglerde olduğu için turnike sistem maliyeti bu takımlar için yüksek değil.Küçük gibi görünen bu bedel 250 bin lira. 

AKŞAMDAN SABAHA OLMUYOR

Muzaffer Çintimar bu rakamı bir şekilde İl Müdürlüğü bütçesine soktu ve konu ile ilgili 3 kere Ankara’ya gitti. Bu şekilde çalışan birisine bir şey söyleyemezsiniz. Zeminde sıkıntılar var, biliyoruz. Bir arkadaşımız bizim stadın zemini ile ilgilenmediğimizden dem vurmuş. Yönetimimizdeki Cüneyt Bakıroğlu stadın tüm elektrik, elektronik sistemlerini yapan firmanın sahibi. Her gün statta. Bu, imkanlarla ilgili bir şey. İstemiyoruz tabii ki ama bir şeyler yaşayacağız. Geçen yıl Vinsan’da da yaşadık. Şimdi saha halı gibi. Bunlar akşamdan sabaha olmuyor.

 

Bugün 19:30 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Doğantepe’den gece yarısı operasyonu! mask
Doğantepe’den gece yarısı operasyonu!
Üsame’yi Kartepe kaptı mask
Üsame’yi Kartepe kaptı
Berat ve Kubilay, Kocaelispor’da mask
Berat ve Kubilay, Kocaelispor’da
Bugün Acısu’dayız mask
Bugün Acısu’dayız
Kocaelispor’un antrenmanı yarıda kaldı! mask
Kocaelispor’un antrenmanı yarıda kaldı!
Abileri ile geldiler mask
Abileri ile geldiler
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Gökçe’den HSK atamalarına tepki! mask
Gökçe’den HSK atamalarına tepki!
İzmit'i sel bastı! mask
İzmit'i sel bastı!
Kocaeli'nin yarım asırlık şirketi iflas etti! mask
Kocaeli'nin yarım asırlık şirketi iflas etti!
Mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı mask
Mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı
En mutlu şehirler belli oldu... mask
En mutlu şehirler belli oldu...
Bira almaya gitmedi diye sırtından bıçaklandı! mask
Bira almaya gitmedi diye sırtından bıçaklandı!

GALERİ

Esnaf selden derin yara aldı mask
Esnaf selden derin yara aldı
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu mask
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı mask
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı
Engelli gencin kriz anı kamerada mask
Engelli gencin kriz anı kamerada
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr mask
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı! mask
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL