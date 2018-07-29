Çintimar’a hakkı verildi

Çintimar’a bu anlamda hakkı verildi ve şunlar kaydedildi: Hiçbir stadın turnike sistemini bulunduğu şehrin il müdürlüğü yapmadı. Bu kulüplerin hepsi üst liglerde olduğu için turnike sistem maliyeti bu takımlar için yüksek değil.Küçük gibi görünen bu bedel 250 bin lira.

AKŞAMDAN SABAHA OLMUYOR

Muzaffer Çintimar bu rakamı bir şekilde İl Müdürlüğü bütçesine soktu ve konu ile ilgili 3 kere Ankara’ya gitti. Bu şekilde çalışan birisine bir şey söyleyemezsiniz. Zeminde sıkıntılar var, biliyoruz. Bir arkadaşımız bizim stadın zemini ile ilgilenmediğimizden dem vurmuş. Yönetimimizdeki Cüneyt Bakıroğlu stadın tüm elektrik, elektronik sistemlerini yapan firmanın sahibi. Her gün statta. Bu, imkanlarla ilgili bir şey. İstemiyoruz tabii ki ama bir şeyler yaşayacağız. Geçen yıl Vinsan’da da yaşadık. Şimdi saha halı gibi. Bunlar akşamdan sabaha olmuyor.