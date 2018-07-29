Plaj futbolu Kandıra Cebeci’de başlıyor

BAZI KURALLAR
Takımlar en fazla 15 futbolcudan oluşacak.
Takımlarda 1978-2001 tarihleri arasında doğmuş futbolcular yer alacak.
18 yaşın altındaki futbolcular velilerinin imzalayacağı evrakla lige katılabilecek.
Takımların listesinde, 1988 tarihinden önce doğmuş en fazla 3 futbolcu yer alabilecek.
Takımlarda, bir Teknik Sorumlu veya Antrenör bulundurması gerekiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz