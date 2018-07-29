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Plaj futbolu Kandıra Cebeci’de başlıyor

TFF, Spor İl Müdürlüğü, TFF Plaj Futbol Ligi, Büyükşehir Belediye ve Kandıra Belediyesi işbirliğiyle yapılacak olan Plaj Futbolu Ligi Kocaeli Etabı bugün Kandıra Cebeci Plajı’nda başlayacak. Maçlar 5 Ağustos’ta sona erecek. Ligde şampiyon olan takım ilimizi Türkiye Şampiyonasında temsil edecek.