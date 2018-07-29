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Plaj futbolu Kandıra Cebeci’de başlıyor

TFF, Spor İl Müdürlüğü, TFF Plaj Futbol Ligi, Büyükşehir Belediye ve Kandıra Belediyesi işbirliğiyle yapılacak olan Plaj Futbolu Ligi Kocaeli Etabı bugün Kandıra Cebeci Plajı’nda başlayacak. Maçlar 5 Ağustos’ta sona erecek. Ligde şampiyon olan takım ilimizi Türkiye Şampiyonasında temsil edecek.

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BAZI KURALLAR

Takımlar en fazla 15 futbolcudan oluşacak.

Takımlarda 1978-2001 tarihleri arasında doğmuş futbolcular yer alacak.

18 yaşın altındaki futbolcular velilerinin imzalayacağı evrakla lige katılabilecek. 

Takımların listesinde, 1988 tarihinden önce doğmuş en fazla 3 futbolcu yer alabilecek.

Takımlarda, bir Teknik Sorumlu veya Antrenör bulundurması gerekiyor.

 

Bugün 19:45 TSİ - Spor

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