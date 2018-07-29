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Ceyhun Yalçın'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

İzmit eski esnaflarından merhum Terzi Refik Yalçın'ın(Tatar Refik) eşi AKP İzmit İlçe Yöneticisi Ceyhun Yalçın’ın annesi Müzeyyen Yalçın (76) hayatını kaybetti

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Genç Kocaelililer Derneği eski başkanlarından ve Kocaelispor geçmiş dönem yöneticilerinden, Kocaeli Otomobil Sporları Derneği başkanı(KOSDER),Tetik Lastik firmasının sahibi Ceyhun Yalçın’ın ve Tülin Bezci’nin anneleri Müzeyyen Yalçın(76) yaşlılığa bağlı sebeplerle hayatını kaybetti.

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Fevziye Camii İmam Hatibi Faruk Çoban’ın kıldığı cenaze namazı sonrası kent mezarlığına gömülen Müzeyyen Yalçın’ı yakınları son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Cenaze törenine, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AKP İl başkanı Abdullah Eryarsoy İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, il ve ilçe yöneticileri, DSP Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Coşkundeniz, KOTO Başkanı Necmi Bulut ile Yalçın’ın sevenleri katıldı. Yalçın cenaze namazının ardından sevenlerinin omuzunda Kent Mezarlığı’na defnedildi.

 

 

Bugün 17:21 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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