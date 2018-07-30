Kartepe'de cinayet 2 ölü

Kartepe Rahmiye Mahallesi Süleymaniye Caddesi Tabiat Sokak üzerinde meydana gelen olayda Cemil B. isimli şahıs, evleri yan yana olan yeğeni Mehmet Demirci (39) ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine dayı ve yeğenin kavgalarını ayırmak isteyen baba Mehmet Demirci (65) araya girmek istedi. Bu esnada elindeki pompalı tüfeğin tetiğini çeken dayı Cemil B., eniştesi ve yeğenine ateş etti. Kanlar içinde kalan baba ve oğlu yere yığılırken olayı görenlerin haber vermesi sonucu bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde baba ile oğlunun yaşamını yitirdiği tespit edilirken olayı gerçekleştiren Cemil B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekipleri tarafından olay yerinde tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından baba ile oğlunun cenazeleri otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Nuri AKÇAHARMAN