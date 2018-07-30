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Deniz Çakır'ın İzmitli arkadaşı ve sevgilisi kavga etti!

Oyuncu Deniz Çakır, dört aydır birlikte olduğu erkek arkadaşı Güvenç Dağüstün ile Bodrum'da bir mekanda eğlenmeye gitti. Bu sırada mekana Çakır'ın arkadaşı Kocaelili eski gazeteci Volkan Yüksel geldi. Taraflar mekanda çıkan olayın ardından geceyi karakolda tamamlamak zorunda kaldı.

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Oyuncu Deniz Çakır, dört aydır birlikte olduğu erkek arkadaşı Güvenç Dağüstün ile Bodrum'da bir mekana eğlenmeye gitti. Bu sırada mekana Deniz Çakır'ın arkadaşı İzmitli eski gazeteci Volkan Yüksel geldi. İddiaya göre; buz kesen Deniz Çakır, sevgilisinin kulağına bir şeyler söyledi. Gerginlik büyüdü, tartışma çıktı. Deniz Çakır, sevgilisi Güvenç Dağüstün ve Volkan Yüksel geceyi karakolda tamamlamak zorunda kaldı. İfadesi alınan Volkan Yüksel ise şunları söyledi: '"Deniz beni görünce 'İ..E geldi' diyerek sevgilisinin kulağına bir şeyler söyledi. Sevgilisi Güvenç de iki kişiyle masamıza geldi. 'Burayı terk et yoksa sana gününü gösteririm' diye bağırdı. Beni kollarımdan tutup dışarı atmaya çalıştı."

Bugün 09:13 TSİ - Gündem

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