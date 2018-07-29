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Kartepe’de Off-Road nefes kesti

Kartepe'de düzenlenen Off-Road yarışlarında, zorlu parkur içerisinde zamanla yarışan araçların mücadeleleri nefes kesti.

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Kartepe Maşukiye mevkiinde düzenlenen Off-Road yarışları, adrenalin tutkunlarına ev sahipliği yaptı. Kartepe Belediyesi, Kartepe Off-Road Kulübü ile Kartepe Doğal Hayatı Koruma ve Turizm Derneği iş birliğiyle düzenlenen Off-Road şenliğinde 35 araç kıyasıya mücadele etti. Yaklaşık 2 kilometrelik parkurda zamanla yarışan araçlar, çamur ve tepelerle dolu parkurda zaman zaman sor anlar yaşadı. Maşukiye Mesire bölgesinde gerçekleştirilen şenliğine, yarışseverler, motor ve doğa sporları tutkunları yoğun ilgi gösterdi.

"Her seferinde aynı heyecanı tekrar yaşıyoruz"

Zorlu yarışlara zevk için katıldıklarını söyleyen Off-Road tutkunu Hakan Yılmaz, “Uzun yıllar sporun içerisindeyim. Keyif alarak yapıyoruz. Gelişmesi için bu tür organizasyonların yapılası bizi çok mutlu ediyor. Birazdan yarışacağım. Çok heyecanlı, ne kadar tecrübe olursa olsun her seferinde aynı heyecanı tekrar yaşıyoruz. Hazırlıklar erken başladı. Araçlarımız donanımları bu pistlere uygun araçlar. Ama bizler aynı heyecanı tekrar tekrar yaşıyoruz. İnsanların ilgi görmesi bizi çok mutlu ediyor. Güvenlik açısından hazırlıklar yapılıyor. Extrem lastikler, 4 çekerleriyle artı yönde katkı sağlıyoruz araçlara başarılı olmasını sağlıyoruz. Tabii hedefim var. Kupasız dönmek istemiyoruz” dedi.

“Heyecan yok sıfır, eğlencesine”

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Yarışmaya Bodrum’dan gelen arkadaşı ile katılan Mehmet Savaş ise, “Kartepe Belediyesi’ne bu organizasyondan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşım Bodrum’dan misafir sadece yarışma için geldi. İlk defa katılıyor, ben de ikinciye katılıyorum hobi olarak. Heyecan yok sıfır, eğlencesine” şeklinde konuştu.

“Bana zor gelmiyor ben zevk alıyorum"

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Off-Road Şampiyonasına mücadele eden kadın sürücüler arasındaki İlknur Uzuner Akın de, ”Bana zor gelmiyor ben zevk alıyorum. Ama araba 4 çekerden çıktığı için zorluk yaşıyoruz. Yoksa benim için kolay parkurdu. Abim ko-pilotum. Boynuz kulağı geçti” diye konuştu.

“Turizmle, heyecanla alakalı ne ararsanız Kartepe’de”

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Benzer etkinliklerle ilçeyi turizm ve spor alanında cazibe merkezi haline getirdiklerini ifade eden Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Bir kez defa ifade etmek istiyorum Kartepe’de her mevsim ne ararsanız turizmle, heyecanla alakalı ne ararsanız Karatepe’de var. Her hafta bir organizasyon her hafta bir ulusal ve uluslararası düzeyde yarışmalar var. Özellikle otomobil yarışları, bisiklet yarışları, Off-road yarışları, endro yarışları bunun yanında yamaç paraşütü yeni başladık. Türkiye Şampiyonası'nda da dereceler elde ediyoruz. Aynı şekilde Karatepe’de su kayağı dünya şampiyonası yapılacak önümüzde aynı şekilde kar kayağı yarışları var çok müthiş bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Dün 19:00 TSİ - Gündem

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