İzmit’e bağlı Akmeşe Köyü’nün ardından Kabaoğlu Köyü, Sarışeyh Köyü ve Sepetçi Köyü, Akpınar Köyü, Kulfallı Köyü, Çubuklu Bala Köyü, Çubuklu Osmaniye Köyü ve Çubuklu Orhaniye Köyü'ne doğalgaz götürülmesi için İzmit Belediyesi ile İZGAZ 15 Ağustos Çarşamba günü çalışmalara başlayacak.
PROJE MALİYETİ 3 MİLYON TL
Köylülerin kasım ayına kadar doğalgaza kavuşturulması hedeflenirken projenin maliyetinin 3 milyon TL'yi bulması bekleniyor. Projenin ikinci etabında ise Bayraktar, Yassıbağ ve Kozluca Köyleri yatırım programına alınacak. Emirhan, Eseler, Sapakpınar ile Sekbanlı Köyleri için de etüt çalışmaları devam ediyor.
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Yorumlar
(1 )
Uzeyir - İzmit'te köylere doğal gaz gidiyor hayırlı olsun Karamürsel köyleri üvey evlat mı merkeze 4 km uzaklıkta çamçukur ve Pazarköy neden yatırım almıyor bu kentte sadece izmitmi vat
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