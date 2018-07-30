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10. Pişmaniye Festivali Mardin'de yapılacak

10. Uluslararası Pişmaniye Festivali bu sene Mardin Kızıltepeden start alacak.

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Geçen sene Ağrıda daha önceki yıllarda Azerbaycan Bakü Makedonya ve Bosna Hersekte yapılan pişmaniye festivalinin Mardin Kızıltepe ayağı  2-4 Ağustos tarihlerinde yoğun bir katılım ile gerçekleştirilecek. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğanın da aralarında bulunduğu kalabalık bir heyet Kızıltepedeki festival için bu ilçeye gidecekler. 3 Ağustos Cuma günü saat 17.00 de İzmit Belediyesi tarafından yaptırılan dostluk parkının açılışının ardından mehteran takımı ve halk oyunları gösterileri eşliğinde pişmaniye çekimi yapılıp vatandaşlara ikram edilecek.

YOĞUN KATILIM

Mardin Kızıltepedeki pişmaniye festivaline İzmitten Başkan Doğanın yanı sıra milletvekilleri AK Parti  Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu belediye meclis üyeleri pişmaniye üreticileri STK temsilcileriyle basın mensuplarından oluşan yaklaşık 70 kişilik bir heyet gidecek.

İZMİTTE FİNAL

Pişmaniye festivalinin finali 08 Ağustosta İzmitte gerçekleştirilecek. Çarşamba günü saat 17.00 de Fethiye Caddesindeki çeşme önünde ve saat:18.00 da Belsa Plaza önünde pişmaniye çekimleri yapılacak. Saat 20.00 de Fuar Müdürlüğü önünde mehteran ve halk oyunları gösterileriyle pişmaniye çekiminin ardından saat: 21.00 de Güneş Sahnesinde Sagopa Kajmer konseri ile festival sona erecek.

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