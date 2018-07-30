Dekoratif aydınlatma ihalesine tek firma katıldı

Şehrin muhtelif yerlerindeki kavşaklara yapılacak dekoratif aydınlatma için açılan ihaleye tek firma katıldı. 16 kalemden oluşan ve yaklaşık maliyeti 1 milyon 761 bin liralık ihaleye katılan İlk Adım Prodüksiyon Reklam firması 1 milyon 473 bin lira teklif verdi. Komisyon teklifi değerlendirip kararını önümüzdeki günlerde verecek.