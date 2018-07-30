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Bugün 10:08 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 10:09 TSİ )

Dekoratif aydınlatma ihalesine tek firma katıldı

İzmit Belediyesi’nde dekoratif aydınlatma ürün alım ihalesi yapıldı.

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Şehrin muhtelif yerlerindeki kavşaklara yapılacak dekoratif aydınlatma için açılan ihaleye tek firma katıldı. 16 kalemden oluşan ve yaklaşık maliyeti 1 milyon 761 bin liralık ihaleye katılan İlk Adım Prodüksiyon Reklam firması 1 milyon 473 bin lira teklif verdi. Komisyon teklifi değerlendirip kararını önümüzdeki günlerde verecek.

Bugün 10:08 TSİ - Ekonomi

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