Şehrin muhtelif yerlerindeki kavşaklara yapılacak dekoratif aydınlatma için açılan ihaleye tek firma katıldı. 16 kalemden oluşan ve yaklaşık maliyeti 1 milyon 761 bin liralık ihaleye katılan İlk Adım Prodüksiyon Reklam firması 1 milyon 473 bin lira teklif verdi. Komisyon teklifi değerlendirip kararını önümüzdeki günlerde verecek.
Bugün 10:08 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 10:09 TSİ )
Dekoratif aydınlatma ihalesine tek firma katıldı
İzmit Belediyesi’nde dekoratif aydınlatma ürün alım ihalesi yapıldı.
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Bugün 10:08 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz