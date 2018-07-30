Darıca İlçesinde ikamet eden İsmet Bozkurt’un oğlu Nuri Cemal Bozkurt (18) kendilerine ait inşaat firmasının yaptırdığı bir inşaatta çalıştığı esnada dengesini kaybederek yere düştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Bozkurt’un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kaza sonucu yaşamını yitiren Nuri Cemal Bozkurt’un cenazesi, tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Nuri Cemal Bozkurt’un cenazesi Darıca Esentepe Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Darıca Mezarlığında toprağa verildi.
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18 yaşındaki genç inşaattan düşüp öldü
Darıca’da kendilerine ait inşaat firmasının yaptırdığı bir inşaatta çalışan 18 yaşındaki Nuri Cemal Bozkurt, inşaatta dengesini kaybederek düşmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorumlar
(1 )
Alirıza omurtağ - Ne yazıkki 2 yılda 4 bin insan iş kazalarında can vermiş.Ülkü ocakları sadece ülkü ocakları mensubu bu gencin ölümünü algılaya bilmişler.Bu gencimize alahtan rahmet diliyorum.Tüm dost ve sevenlerine sabır diliyorum.önlenebilir bu ölümler için herzaman birşeyler yapmak lazım.Ölümün sağı solu olmaz ne yazıkki giden geri gelmiyor.
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