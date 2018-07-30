Darıca Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığının genç üyelerinden Cemal Bozkurt, inşaattan beton zemine düşerek yaşamını yitirdi. Ülkü Ocakları camiasını yasa boğan haberi Kocaeli Ülkü Ocaklar Başkanı Gökhan Özkara bu sözler ile verdi: "Ülkü Ocakları Darıca İlçe Başkanlığı mensuplarından Cemal Bozkurt, elim bir iş kazası sonucu hakka yürümüştür. Kardeşimize Allah'tan rahmet, camiamıza baş sağlığı dilerim." Cemal Bozkurt’un cenazesi bugün Darıca Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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Ülkücü genç iş kazasında can verdi
Darıca Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı üyelerinden Cemal Bozkurt, inşaattan düşerek yaşamını yitirdi.
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Yorumlar
(1 )
Alirıza omurtağ - Ne yazıkki 2 yılda 4 bin insan iş kazalarında can vermiş.Ülkü ocakları sadece ülkü ocakları mensubu bu gencin ölümünü algılaya bilmişler.Bu gencimize alahtan rahmet diliyorum.Tüm dost ve sevenlerine sabır diliyorum.önlenebilir bu ölümler için herzaman birşeyler yapmak lazım.Ölümün sağı solu olmaz ne yazıkki giden geri gelmiyor.
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