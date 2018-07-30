Ülkücü genç iş kazasında can verdi

Alirıza omurtağ - Ne yazıkki 2 yılda 4 bin insan iş kazalarında can vermiş.Ülkü ocakları sadece ülkü ocakları mensubu bu gencin ölümünü algılaya bilmişler.Bu gencimize alahtan rahmet diliyorum.Tüm dost ve sevenlerine sabır diliyorum.önlenebilir bu ölümler için herzaman birşeyler yapmak lazım.Ölümün sağı solu olmaz ne yazıkki giden geri gelmiyor.