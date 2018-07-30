Kocaeli Basın Camiasının önemli isimlerinden Ulaş Tekin evleniyor. Çeşitli yerel ve ulusal basın kuruluşlarında uzun yıllardır görev yaptıktan sonra halen Akşam Gazetesi Kocaeli Temsilciliğini ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Dairesinde mesleğini sürdüren, deneyimli gazeteci Ulaş Tekin, uzun süren bekarlığına 2 Ağustos’ta yapacağı Nikah töreni ile son verecek. Tekin, hayatını Özgü Çiçek ile birleştirecek. 2 Ağustos Perşembe Akşamı saat 19.00’da Antikkapı’daki nikah töreni öncesi Ulaş Tekin, davetiye gönderemediği ve ulaşamadığı sevdiklerinin bu mutlu günlerine ortak olmaya davet etti.
Bugün 10:18 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 10:22 TSİ )
Ulaş ve Özgü hayatını birleştiriyor
Kocaeli Gazetesi eski çalışanlarından gazeteci Ulaş Tekin 2 Ağustos perşembe günü hayatını Özge Çiçek ile birleştiriyor. Çiftin Antikkapı’da ki nikaha tüm dostlarını davet ediyor.
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Bugün 10:18 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz