Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 10:30 TSİ- Gündem ( G : Bugün 11:49 TSİ )

Hastanelerde yeni uygulama

Son yıllarda yaşanan sağlık sektöründe ki şiddet nedeniyle hastane polislerinin yanı sıra artık jandarmalar da hastanede görev yapacak.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Son zamanlarda sağlıkta yaşanan şiddet ve saldırıların önlenmesi için bir dizi önleyici tedbirler alınmaya başlanıyor. Sağlık Sendikaları ve Tabip Odaları sağlıkta şiddetin önlenmesi için biran önce gerekli cezai müeyyide ve gerekli tedbirlerin alınmasını talip ederken, artık kamu hastanelerinde görevli hastane polislerinin yanı sıra polis ile birlikte jandarma da görevlendirildi.

Bugün 10:30 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
En mutlu şehirler belli oldu... mask
En mutlu şehirler belli oldu...
Atatürk Bulvarı esnafı: İlk defa bu kadar büyük zarara uğradık mask
Atatürk Bulvarı esnafı: İlk defa bu kadar büyük zarara uğradık
Sinekler illallah ettirdi! mask
Sinekler illallah ettirdi!
10. Pişmaniye Festivali Mardin'de yapılacak mask
10. Pişmaniye Festivali Mardin'de yapılacak
Ceyhun Yalçın'ın acı günü! mask
Ceyhun Yalçın'ın acı günü!
Kent Meydanı da selden nasibini aldı mask
Kent Meydanı da selden nasibini aldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Gökçe’den HSK atamalarına tepki! mask
Gökçe’den HSK atamalarına tepki!
İzmit'i sel bastı! mask
İzmit'i sel bastı!
Kocaeli'nin yarım asırlık şirketi iflas etti! mask
Kocaeli'nin yarım asırlık şirketi iflas etti!
Mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı mask
Mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı
En mutlu şehirler belli oldu... mask
En mutlu şehirler belli oldu...
Bira almaya gitmedi diye sırtından bıçaklandı! mask
Bira almaya gitmedi diye sırtından bıçaklandı!

GALERİ

Esnaf selden derin yara aldı mask
Esnaf selden derin yara aldı
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu mask
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı mask
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı
Engelli gencin kriz anı kamerada mask
Engelli gencin kriz anı kamerada
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr mask
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı! mask
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL