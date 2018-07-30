Kartepe Kupası’nda Acısu ve Eşme güldü!

Skordan ziyade Kartepe takımlarından birlik ve beraberliği için düzenlenen Kartepe Kupası’nda heyecan devam ediyor. Organizasyonda önceki gün iki maç oynandı. Acısu Stadı’ndaki ilk maç Acısuspor ile Avluburunspor takımları arasındaydı. Mücadele boyunca etkili olan taraf Acısuspor rakibini 4-1 mağlup ederken goller Şafak, Hasan, Bedirhan ve Yakup’tan geldi. Avluburunspor’un tek sayısı Tufan’dan geldi.

ÜÇÜNCÜ MAÇLAR 1 AĞUSTOS’TA

Günün ikinci maçı Eşmespor ile Nusretiyespor arasındaydı. Eşme ekibi karşılaşmadan 3-1 galip ayrılırken, goller Hasan Şahin (2) ve Oğuz’dan geldi. Nusretiye’nin tek sayısını Fatih Örsoğlu kaydetti. Böylece Acısu ve Eşme kupaya 3 puanla başladı. Üçüncü gün maçları 1 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Arslanbey Stadı’ndaki maçların ilki Köseköy Ateş ile Sarımeşe arasında saat 18.30’da başlayacak, ardından Suadiye ile Kartepe kozlarını paylaşacak.

KARTEPE KUPASI FİKSTÜR

1 Ağustos

18.30: Köseköy Ateş - Sarımeşe

20.30: Suadiye – Karatepe

2 Ağustos

18.30: Arslanbey Org – Kartepe Bld.

20.30: Maşukiye -Uzuntarla

3 Ağustos

18.30: Uzunçiftlik – Nusretiye

20.30: Acısu – Eşme

4 Ağustos

18.30: Arslanbey Bld. – Karatepe

20.30: Köseköy Ateş - Suadiye

5 Ağustos

18.30: Derbent – Maşukiye

20.30: Arslanbey Org –Uzuntarla

6 Ağustos

18.30: Avluburun - Eşme

20.30: Uzunçiftlik – Acısu

7 Ağustos

18.30: Sarımeşe - Suadiye

20.30: Arslanbey Bld. Köseköy Ateş

8 Ağustos

18.30: Kartepe Bld – Uzuntarla Bld.

20.30: Derbent - Arslanbey Org.

9 Ağustos

18.30: Nusretiye – Acısu

20.30: Avluburun – Uzunçiftlik

10 Ağustos

18.30: Karatepe – Köseköy Ateş

20.30: Sarımeşe – Arslanbey Bld.

11 Ağustos

18.30: Maşukiye – Arslanbey Org.

20.30: Kartepe Bld – Derbent

12 Ağustos

18.30: Eşme – Uzunçiftlik

20.30: Nusretiye – Avluburun

13 Ağustos

18.30: Suadiye – Arslanbey Bld.

20.30: Karatepe – Sarımeşe

ACISUSPOR: 4 AVLUBURUNSPOR: 1

STAT: Acısu

HAKEMLER: Anıl Şenlik***, Hanifi Dumlu***, Tolga Dalkırsın***

ACISUSPOR: Ramazan***, Halim***, Uğur***, Şafak***, Fatih** (Yunus**), Hakan*** (Faruk**), Hasan***, Murat*** (Erdem**), Bedirhan*** (Yakup***), Yunus***, Burak***

AVLUBURUNSPOR: Enes**, Kaan**, Buruk** (Eyüp**), Kadir***, Tufan***, Ali**, Tolga**, Barış***, Furkan**, İsmail**, Hasan***

GOLLER: Tufan Dk.4 (Avluburun), Şafak Dk.25, Hasan Dk.28, Bedirhan Dk.34, Yakup Dk.65

NOT: Acısuspor’da Şafak 47. dakikada penaltı kaçırdı.

EŞMESPOR: 3 NUSRETİYESPOR: 1

STAT: Acısu

HAKEMLER: Hanifi Dumlu***, Anıl Şenlik***, Tolga Dalkırsın***

EŞMESPOR: Birtan***, Coşkun***, Abdullah***, Hasan Mut***, Hüseyin***, Bilal***, Ümit** (Başer**), Alim***, Hasan Şahin****, Erdi***, Oğuz***

NUSRETİYESPOR: Zafer**, Ömer**, Gökhan** (Emin**), Ufuk***, Metin**, Bedirhan***, Oğuzhan**, Fatih Örsoğlu***, Emir**, Fatih Yazıcı** (Burak**), Emre Selvi**

GOLLER: Hasan Şahin Dk. 3 ve 75, Oğuz Dk.40 (Eşmespor), Fatih Örsoğlu Dk.58 (Nusretiye)