Kartepe Kupası’nda Acısu ve Eşme güldü!

Skordan ziyade Kartepe takımlarından birlik ve beraberliği için düzenlenen Kartepe Kupası’nda heyecan devam ediyor. Organizasyonda önceki gün iki maç oynandı. Acısu Stadı’ndaki ilk maç Acısuspor ile Avluburunspor takımları arasındaydı. Mücadele boyunca etkili olan taraf Acısuspor rakibini 4-1 mağlup ederken goller Şafak, Hasan, Bedirhan ve Yakup’tan geldi. Avluburunspor’un tek sayısı Tufan’dan geldi.
ÜÇÜNCÜ MAÇLAR 1 AĞUSTOS’TA
Günün ikinci maçı Eşmespor ile Nusretiyespor arasındaydı. Eşme ekibi karşılaşmadan 3-1 galip ayrılırken, goller Hasan Şahin (2) ve Oğuz’dan geldi. Nusretiye’nin tek sayısını Fatih Örsoğlu kaydetti. Böylece Acısu ve Eşme kupaya 3 puanla başladı. Üçüncü gün maçları 1 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Arslanbey Stadı’ndaki maçların ilki Köseköy Ateş ile Sarımeşe arasında saat 18.30’da başlayacak, ardından Suadiye ile Kartepe kozlarını paylaşacak.
KARTEPE KUPASI FİKSTÜR
1 Ağustos
18.30: Köseköy Ateş - Sarımeşe
20.30: Suadiye – Karatepe
2 Ağustos
18.30: Arslanbey Org – Kartepe Bld.
20.30: Maşukiye -Uzuntarla
3 Ağustos
18.30: Uzunçiftlik – Nusretiye
20.30: Acısu – Eşme
4 Ağustos
18.30: Arslanbey Bld. – Karatepe
20.30: Köseköy Ateş - Suadiye
5 Ağustos
18.30: Derbent – Maşukiye
20.30: Arslanbey Org –Uzuntarla
6 Ağustos
18.30: Avluburun - Eşme
20.30: Uzunçiftlik – Acısu
7 Ağustos
18.30: Sarımeşe - Suadiye
20.30: Arslanbey Bld. Köseköy Ateş
8 Ağustos
18.30: Kartepe Bld – Uzuntarla Bld.
20.30: Derbent - Arslanbey Org.
9 Ağustos
18.30: Nusretiye – Acısu
20.30: Avluburun – Uzunçiftlik
10 Ağustos
18.30: Karatepe – Köseköy Ateş
20.30: Sarımeşe – Arslanbey Bld.
11 Ağustos
18.30: Maşukiye – Arslanbey Org.
20.30: Kartepe Bld – Derbent
12 Ağustos
18.30: Eşme – Uzunçiftlik
20.30: Nusretiye – Avluburun
13 Ağustos
18.30: Suadiye – Arslanbey Bld.
20.30: Karatepe – Sarımeşe
ACISUSPOR: 4 AVLUBURUNSPOR: 1
STAT: Acısu
HAKEMLER: Anıl Şenlik***, Hanifi Dumlu***, Tolga Dalkırsın***
ACISUSPOR: Ramazan***, Halim***, Uğur***, Şafak***, Fatih** (Yunus**), Hakan*** (Faruk**), Hasan***, Murat*** (Erdem**), Bedirhan*** (Yakup***), Yunus***, Burak***
AVLUBURUNSPOR: Enes**, Kaan**, Buruk** (Eyüp**), Kadir***, Tufan***, Ali**, Tolga**, Barış***, Furkan**, İsmail**, Hasan***
GOLLER: Tufan Dk.4 (Avluburun), Şafak Dk.25, Hasan Dk.28, Bedirhan Dk.34, Yakup Dk.65
NOT: Acısuspor’da Şafak 47. dakikada penaltı kaçırdı.
EŞMESPOR: 3 NUSRETİYESPOR: 1
STAT: Acısu
HAKEMLER: Hanifi Dumlu***, Anıl Şenlik***, Tolga Dalkırsın***
EŞMESPOR: Birtan***, Coşkun***, Abdullah***, Hasan Mut***, Hüseyin***, Bilal***, Ümit** (Başer**), Alim***, Hasan Şahin****, Erdi***, Oğuz***
NUSRETİYESPOR: Zafer**, Ömer**, Gökhan** (Emin**), Ufuk***, Metin**, Bedirhan***, Oğuzhan**, Fatih Örsoğlu***, Emir**, Fatih Yazıcı** (Burak**), Emre Selvi**
GOLLER: Hasan Şahin Dk. 3 ve 75, Oğuz Dk.40 (Eşmespor), Fatih Örsoğlu Dk.58 (Nusretiye)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz