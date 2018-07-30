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Kadın liglerine katılım süresi uzatıldı

2018-2019 sezonu Kadın Ligleri'ne katılım için başvuru süresi 3 Ağustos 2018 mesai saati bitimine kadar uzatıldı.

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Kadın Liglerine katılmak isteyen kulüplerin, katılım evraklarını elektronik posta yoluyla TFF'ye ulaştırmaları gerekiyor. 2018-2019 sezonunda Kadınlar 1. 2. ve 3. Ligi'nde yer alan takımların, 2018 Yıldız Kızlar veya Genç Kızlar kategorilerinden en az birine katılmaları gerekiyor. Bu zorunluluğa uymayan kulüplere takip eden sezonda uygulanmak üzere (-6) puan silme cezası verilecek.

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