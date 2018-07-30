Kadın Liglerine katılmak isteyen kulüplerin, katılım evraklarını elektronik posta yoluyla TFF'ye ulaştırmaları gerekiyor. 2018-2019 sezonunda Kadınlar 1. 2. ve 3. Ligi'nde yer alan takımların, 2018 Yıldız Kızlar veya Genç Kızlar kategorilerinden en az birine katılmaları gerekiyor. Bu zorunluluğa uymayan kulüplere takip eden sezonda uygulanmak üzere (-6) puan silme cezası verilecek.
Bugün 11:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:01 TSİ )
Kadın liglerine katılım süresi uzatıldı
2018-2019 sezonu Kadın Ligleri'ne katılım için başvuru süresi 3 Ağustos 2018 mesai saati bitimine kadar uzatıldı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 11:00 TSİ - Spor
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz