Kadın liglerine katılım süresi uzatıldı

Kadın Liglerine katılmak isteyen kulüplerin, katılım evraklarını elektronik posta yoluyla TFF'ye ulaştırmaları gerekiyor. 2018-2019 sezonunda Kadınlar 1. 2. ve 3. Ligi'nde yer alan takımların, 2018 Yıldız Kızlar veya Genç Kızlar kategorilerinden en az birine katılmaları gerekiyor. Bu zorunluluğa uymayan kulüplere takip eden sezonda uygulanmak üzere (-6) puan silme cezası verilecek.