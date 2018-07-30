İşte kulüpler bu şekilde yok ediliyor, batağa sürükleniyor. TFF “Her yönetim kendi döneminden sorumludur” kararını çok geç verdi. Birçok kulüp batmış durumda. Başkanların ve yöneticilerin önemli bir kesimi bilinçsiz, art niyetli ve kişisel çıkarları uğruna kulüpleri çarçur ediyor. Kocaelispor’da yıllarca kötü yönetildiği için bugün kriz üzerine kriz yaşıyor. Yazıklar olsun!
Bugün 11:01 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:03 TSİ )
İşte kulüpler böyle yok ediliyor
1. Lig takımlarından Karabükspor İdari Menajeri Fazlı Ulusal yaptığı şok açıklamada "Geçen sene bir futbolcuya 750 bin Euro teklif edilmiş. Aynı isme 120 bin teklif ettim kabul etti. Geçen seneki teklifi sorduğumda, 150 bin Euro’nun kendisine kalacağını, gerisini yönetimdeki insanların bölüşeceğini söyledi.”
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Bugün 11:01 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz