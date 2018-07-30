İşte kulüpler böyle yok ediliyor

İşte kulüpler bu şekilde yok ediliyor, batağa sürükleniyor. TFF “Her yönetim kendi döneminden sorumludur” kararını çok geç verdi. Birçok kulüp batmış durumda. Başkanların ve yöneticilerin önemli bir kesimi bilinçsiz, art niyetli ve kişisel çıkarları uğruna kulüpleri çarçur ediyor. Kocaelispor’da yıllarca kötü yönetildiği için bugün kriz üzerine kriz yaşıyor. Yazıklar olsun!