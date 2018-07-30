Kocaeli’de jandarma ve polis ekiplerinin ortaklığında uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen çalışmalar sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yapmış olduğu uygulamalar neticesinde son bir haftada yapılan operasyonlarda, 64 miligram metamfetamin, 32 gram esrar, 29 gram bonzai, İl Jandarma Komutanlığının yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 251 kök kenevir, 13 gram bonzai ele geçirildi.
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Kocaeli'de son bir haftanın uyuşturucu bilançocu açıklandı
Kocaeli’de son bir haftada jandarma ve polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.
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