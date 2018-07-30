KOSKEM cankurtaranları yüzlerce kişiyi kurtardı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaz sezonunda başlattığı cankurtaran hizmeti pek çok vatandaşın hayatını kurtardı. Cankurtaran hizmet öncesi Karadeniz’den sık görülen boğulma vakaları artık yaşanmıyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) bünyesinde görev alan cankurtaranlar sezon başından bugüne kadar toplam 877 kişiyi boğulmaktan kurtardılar. Cankurtaran hizmeti sayesinde güven veren Kocaeli sahilleri çevre illerden de ilgi görüyor. Sahiller özellikle hafta sonunu değerlendirmek isteyenlerle dolup taşıyor.

162 KİŞİ KURTARILDI

Cankurtaranlar geçtiğimiz hafta içerisinde 163 kişiyi kurtardı. Vakalara hızlı bir şekilde müdahale eden cankurtaranlar 10 sahil bölgesinde pür dikkat görev yapıyorlar. Cankurtaranlar Cebeci bölgesinde 80, Kerpe 8, Kumcağız bölgesinde 52, Miço bölgesinde 6, Sarısu bölgesinde 4, Seyrek bölgesinde 1, Bağırganlı bölgesinde 2, Karamürsel bölgesinde 4 ve Bayramoğlu plajında 6 kişiyi kurtardılar. Bu bölgelerde KOSKEM’le birlikte görev yapan ambulans birimi de 93 vatandaşa çeşitli durumlardan dolayı sağlık hizmeti verdi.

10 BÖLGEDE HİZMET

Halkın güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için İtfaiye Daire Başkanlığı KOSKEM tarafından 2005 yılında başlatılan su kazalarını engelleme hizmeti veriyor. Haftanın 7 günü Karamürsel Altın Kemer plajı, Ereğli plajı, Darıca Bayramoğlu Halk plajı, Darıca Bayramoğlu Kadınlar plajı) ve Karadeniz sahillerinde ise (Cebeci Halk plajı, Kerpe Halk plajı, Kumcağız Halk plajı, Sarısu Halk plajı, Seyrek Halk plajı, Bağırganlı Halk plajı) olmak üzere 10 bölgede çalışma yapılıyor. Bu yıl Kocaeli İtfaiye Dairesi personeli ve gönüllüler, Gebze Teknik Üniversitesi, Akut Kocaeli, MAG Kocaeli Şubesi, Kocaeli Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Topluluğu Derneği, Mercan Yüzme Kulübü ve Kocaeli Yüzme Kulübü’nden toplam 200 cankurtaran görev alıyor.