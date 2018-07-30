Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 11:33 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 11:34 TSİ )

CHP’li muhalifler son kez konuştu

CHP'de, parti içi muhalefetin 16 Temmuz’da başlattığı imza toplama sürecinde sona gelindi. CHP’li muhaliflerden Küçükkaya ve Uçak son kez delegelere seslenerek imza vermeleri gerektiğini belirtirken CHP İl Başkanı Sarıbay ise delegelere vaatlerde bulunulduğu iddialarına cevap verdi.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

CHP'de, 24 Haziran seçiminin ardından başlayan olağanüstü kurultay tartışmasında sona gelindi. Parti içi muhalefetin 16 Temmuz’da imza toplama süreci bugün saat 17.30 itibariyle sona eriyor. “Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayan CHP'li delegeler, 625 olan salt çoğunluktaki imzaya ulaştıkları durumda olağanüstü kurultaya gidebilecekler. Kocaeli’de Muharrem İnce’ye yakınlığı ile bilinen ve muhalif delegelerin başını çektiği İzmit eski İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya ve Yılmaz Uçak ise imza toplama sürecinin son günü delegelere seslendi ve imza vermeleri gerektiğini söyledi. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ise kimsede vaatte bulunmadığının altını çizerek kurultaya gerek olmadığını dile getirdi.

VAZGEÇEN VARSA BEKLEYİP GÖRECEĞİZ

kucuk-1532939598.jpg?

Mehmet Ümit Küçükkaya, “24 Haziran seçimlerinin ardından 16 Temmuz’da Muharrem İnce için imza süreci başlattık. Bugün imza toplama sürecinin son günü geldik. Kocaeli’den 22 kurultay delegesinden 13 kişi değişim için imzalarını verdi. Umarım partimiz ve ülkemiz için güzel bir sonuç alırız. İmza vermekten vazgeçilme varsa bile şuan için kimse bilmez akşamı bekleyip göreceğiz” açıklamalarında bulundu.

KOCAELİLİ DELEGELER DİK DURUYOR

Yılmaz Uçak, “İmzada hiçbir sıkıntısı yok. Çünkü 5-10 tane de imza verdiğini açıklamayan belediye başkanları vardı onlar da Cuma günü imzalarını verdiler. Bazı il başkanları kurultayın gerek olmadığına dair açıklama yaptı ancak onların zaten çoğu delege değil. Onlarla birlikte birçok il başkanı da açıklama yaptı kurultay istediklerine dair. Kocaeli’deki delegeler dimdik duruyor imzalarını geri çekme gibi bir durum olmaz” dedi.

DELEGELERE VAATLER VERİLDİ

Türkiye’de olduğu gibi Kocaeli’de de delegelere çeşitli vaatlerde bulunduklarını biliyoruz diyen Uçak, “Hatta imza vermeyen birkaç kişi için meclis üyeliği vaatleri verildi. 6 tane alevi delegemiz var bunlarda sadece Mehmet Hilal Kaplan imza verdi. Aslında hepsi değişim istiyor ama cesaret edemiyorlar. Bu partinin en eskilerinden biri benim. İmza için son gün, tüm delegelerin bir kez daha düşünmelerini istiyorum. Bu böyle giderse yerel seçimlerde iyi bir sonuç elde edemeyiz” diye konuştu.

DELİKANLI GİBİ KARŞIMA ÇIKSINLAR

174177-1532939642.jpg?

Delegelere çeşitli vaatlerde bulunuldu iddialarına cevap veren CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ise, “İmza için son gün şimdiye kadar bir tek delegeyi aradığımı söyleyen varsa delikanlı gibi karşıma çıksın. Ne kimseye vaatte bulundum ne de herhangi bir baskı kurdum. Delegeleri aramadım asla da aramam. Bunu söyleyenler partiyi sevmeyenlerdir. Eğer öyle bir durum varsa ispatlasınlar” ifadelerini kullandı. Selin BECER

Bugün 11:33 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ayhan Öter: 3 milyon TL borç kapattım mask
Ayhan Öter: 3 milyon TL borç kapattım
İYİ Parti'de iki istifa! mask
İYİ Parti'de iki istifa!
Hürriyet Kocaeli’ye hızlı döndü mask
Hürriyet Kocaeli’ye hızlı döndü
Siraç Başkurt, İYİ Parti'den istifa etti mask
Siraç Başkurt, İYİ Parti'den istifa etti
Bahçeli'den ekmek zammı yorumu! mask
Bahçeli'den ekmek zammı yorumu!
Karaosmanoğlu: PKK’lı muhtarlar oluyor mask
Karaosmanoğlu: PKK’lı muhtarlar oluyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Gökçe’den HSK atamalarına tepki! mask
Gökçe’den HSK atamalarına tepki!
İzmit'i sel bastı! mask
İzmit'i sel bastı!
Kocaeli'nin yarım asırlık şirketi iflas etti! mask
Kocaeli'nin yarım asırlık şirketi iflas etti!
Mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı mask
Mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı
En mutlu şehirler belli oldu... mask
En mutlu şehirler belli oldu...
Bira almaya gitmedi diye sırtından bıçaklandı! mask
Bira almaya gitmedi diye sırtından bıçaklandı!

GALERİ

Esnaf selden derin yara aldı mask
Esnaf selden derin yara aldı
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu mask
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı mask
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı
Engelli gencin kriz anı kamerada mask
Engelli gencin kriz anı kamerada
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr mask
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı! mask
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL