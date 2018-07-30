Türk Kızılayı Kocaeli Şubesi gerçekleştirdiği basın açıklaması ile Kurban Bayramı öncesi önemli açıklamalar yaptı. Şube binasında gerçekleşen basın açıklamasında söz alan Cengiz İpek, “2007 yılında beri vekâletle kurban kesim kampanyası düzenleyen Kızılay, bu yıl ki kampanyasında da hayırseverlere “Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün” sloganıyla sesleniyor. Kızılay’ın geleneksel hale gelen vekaletle kurban kesim kampanyası 2018 yılında da devam ediyor. Ülkemizdeki ve dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Kızılay, kurban etlerini de yüzbinlerce mazlumun sofrasına ulaştıracak. Uygulanacak model sayesinde ihtiyaç sahipleri sadece Kurban Bayramı içinde değil, yıl boyu ete kavuşacak” dedi.

NOTER EŞLİK EDECEK

Konuşmalarının devamında İpek, “Kızılay’ın ‘Kurban’da Kızılay Modeli’ sayesinde hayırseverler kurban ibadetlerini, amacına ve kuralına uygun olarak yerine getirebilecek. Çağdaş model sayesinde özenle seçilen kurbanlıklar, veterinerler tarafından seçilerek, modern kombinalarda, vekalet sahiplerinin isimleri okunarak, Kurban Bayramı’nın ilk 3 günü kesilecek. İslami şartlara uygun şekilde gerçekleştirilecek kesimlere din görevlileri, veterinerler ve noter de eşlik edecek” şeklinde konuştu.

30’DAN FAZLA ÜLKE

Çok sayıda ülkeye vekalet ile et verileceğini söyleyen İpek, “Hayırseverler Bosna Hersek ve Bulgaristan’ın da aralarında bulunduğu Balkan ülkeleri; Senegal, Nijer, Çad, Etiyopya’nın da aralarında bulunduğu Afrika ülkeleri; Pakistan ve Bangladeş’in de aralarında bulunduğu Güney Asya ülkeleri; Kırgızistan ve Tataristan’ın da aralarında bulunduğu Orta Asya ülkeleri; Filistin ve Irak’ın da aralarında bulunduğu Ortadoğu ülkeleri olmak üzere 30’dan fazla ülkedeki ihtiyaç sahipleri için Kızılay’a kurban vekâletlerini verebilecek” ifadelerini kullandı.

4 TAKSİT İMKANI

Yapılacak olan yardımlar için taksit imkanı olduğunu belirten İpek, “Hayırseverler, yurtiçi 1 hisse kurban vekâlet bedeli olarak 735 Lira öderken, yurtdışı kurban vekâlet bedeli için 500 Lira ödeyecek. Kurban ibadetlerinin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasının huzurunu yaşamak isteyen vatandaşlar; Bankalardaki Kızılay bağış hesaplarını, Türk Kızılayı Şubelerini, PTT şubelerindeki Kızılay Posta Çeki hesabını, 168 ücretsiz çağrı merkezini ve www.kizilay.org.tr (http://www.kizilay.org.tr) internet adresini kullanarak vekâletlerini verebilecekler. Ödemesini kredi kartı aracılığıyla gerçekleştirecek olan vekâlet sahipleri, 4 taksit imkânından da yararlanabilecekler” dedi.