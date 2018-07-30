Bugün Karamürsel Belediyesi Kent Meydanında bulunan bir kafeteryanın çatısına ailevi sebeplerden dolayı çıkan M.B. isimli vatandaş intihar girişiminde bulundu. Polisin ve ailesinin ikna çabaları sonucunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan olay sona erdi. Karamürsel Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklama ile olayın kendileri ile hiçbir alakalarının olmadığı vurgulandı. Açıklamada "Yaşanan olayın belediyemiz önünde bulunan yapının çatısında gerçekleşmesi haricinde belediyemiz ile bir ilgisi yoktur. Haber sitesi görünümlü iftira ve yalan yuvası olan bazı hesaplar yaşanan olayı Karamürsel Belediyesi'nde silah sesleri başlığı ile servis etmişlerdir. Belediyemizde çalışan personelimizin ve belediyemizde bulunan vatandaşlarımızın ailelerini korku ve tedirginliğe sevk eden bu başlığı atan insanlıktan nasibini almamış kişileride halkımızın takdirine bırakıyoruz" ifadeleri yer aldı.