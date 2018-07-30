Ata Yetişken: Her şey anne ve babada bitiyor

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kocaeli Curling Eski İl Temsilcisi Ata Yetişken, Buz Pateni Federasyonu olarak çalışmalarına yoğun bir tempoda devam ettiklerini ifade etti ve gazetemize şu açıklamaları yaptı. Gündemimiz çok yoğun. Kısa bir süre önce Samsun’daydık. Milli Sürat Patencilerimiz çok verimli bir kampı geride bıraktı. Özellikle tesisler çok müthişti. Samsun bu anlamda çok şanslı bir il.

BURASI ÜS OLACAK

Heyecanlandıran bir diğer konu da Samsun’daki dinamikler. Samsun Spor İl Müdürümüz olayın direk içinde ve ilgisi oldukça fazla. Şu bir gerçek ki, Samsun da buz üslerinden birisi olacaktır. Samsun’dan olimpiyatlara neden sporcu çıkmasın? Benim oğlum da buz pateni yapıyor. Çok hızlıydı. Yetenek de olunca Milli takıma kadar çıktı. Sporla eğitimi bir arada yürütüyor. Üniversite bitirdi ve şu an Kanada’da. Yurt dışına gittiği için İngilizcesini geliştirdi.

BUZ SPORLARI DERSLERİ VERİLMELİ

Sürat pateni, atletizmin buzdaki halidir. Salisenin de 10’da birleri ile mücadele ediliyor. Seviyemiz her geçen gün iyiye gidiyor. Dünya’da 30’lardayız. 20’lere geldiğimizde inşallah Olimpiyatlar da gelecek. Federasyonumuz yabancı bir antrenör ile anlaşıyor. Öğrencilerimizi de buz sporları ile tanıştırmak istiyoruz. Rektörlerimizden de rica ediyoruz. Buz sporları ders olarak verilmeli. Kocaeli’de bunu başlattık. Erzurum’da da dersleri var.

YETENEKLİ VELİ OLMALI

Sporcu tamam ama eğitmen de lazım. Tabii ki velinin önemi çok fazla. Veli yetenekli de olmalı. 5-6 yaşındaki çocuğu elinden tutup buza getiren velilerdir. Hedef kitlemiz 2-3 yaşındaki çocuklar. Anneler babalar çocukları ile beraber buza gelsinler. Yürümesini yeni öğrenmiş çocuğunun kaymasını görsünler. Yarın bir de evladının Ay Yıldızlı bayrağımızı göğsüne koyduğunu görünce o gururun tarifi kesinlikle yok.

EYOF’TA ŞAMPİYONLUK HEDEFLİYORUZ

İzmit’te bu işe başlarken yurt dışından hocalar getirdik. Sporcular yetişti ama antrenör yetiştiremedik. Antrenör yetiştirmek zorundayız. Milli takıma aldığımız antrenörlerimiz var. Hepsi gencecik. Önümüzde EYOF var. Erzurum’da 2. olmuştuk. Buz kez birinci olmak için buza çıkacağız. 2 sporcumuzdan çok umutluyuz.

HIZLI OLAN MADALYAYI KAZANIR

Başarı şart ama spor disiplini ve ahlakı çok daha önemli. Yurt dışında bayrağımızı taşıyoruz. Bu anlamda İngilizce dersi veriyoruz. Yakında iletişim dersi de vereceğiz. Hangi spor olursa olsun emek vermezseniz başarı gelmez. Bu sporda hız ve teknik çok önemli. Mili saniyelerle mücadele ediyoruz. Olimpiyatlarla aramızda 0.7 saniyelik bir farkımız var. Bir şey kalmadı. Bu sporda hak da yenmez. Hızlı olan madalyayı kazanır.