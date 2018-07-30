Dalgaları deldiler, madalyaları kaptılar

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Dalga Sörfü Federasyonu, Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Belediyesi ve Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu işbirliği ile düzenlenen Dalga Sörfü 2018 Türkiye Şampiyonası sona erdi. Final gününe Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cintımar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Cüneyt Şensoy, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

SAHİLLERİMİZ BU SPOR İÇİN İDEAL

Programda konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “Kandıra turizm potansiyeli olan yerlerin başında geliyor. Bu tür organizasyonlar da bölgenin tanıtımına, turizmin gelişmesine katkı sağlayacak güzel organizasyonlar olarak bunları görüyoruz. Bu organizasyonun başlangıcında Kandıra Kaymakamı arkadaşımız beni ziyaret etti. Böyle bu organizasyonu Kandıra Sahili Babalı’da yapmak istiyoruz. Başarılı bir etkinlik geride kaldı. Emek veren herkesi kutladım” dedi. Protokol konuşmalarının ardından kategorilerinde dereceye giren sporculara madalya ve hediyeleri verildi.