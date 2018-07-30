2004 karma takımı umut verdi

İzmit Gençlerbirliği Koordinatörü Zafer Durmaz, Kocaeli Genç Spor Koordinatörü Serter Keskin ve İzmit Gençlerbirliği Antrenörü Mehmet Akif Karaman’ın öncülüğünde kısa bir süre önce Gölcük’te 5 takımın katıldığı özel bir turnuva düzenlemiş, bu turnuvanın ardından karma bir takım çıkarılmıştı. 2004 doğumlu futbolculardan oluşan takım İstanbul’a gitti ve Kasımpaşaspor özel bir maç oynadı.
DEVAMI GELECEK
Ekibimiz mücadeleyi 3-1 kaybetse de mücadelesi ile de takdir topladı. Teknik adamlardan Zafer Durmaz böylesi maçlara devam edileceğini ifade ederek “Futbolcularımızdan çok memnunuz ve umutluyuz. Hepsi ile birebir ilgileniyoruz. Kasımpaşaspor ile oynadığımız maçta da ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Böylesi maçlara devam edeceğiz. Bizleri en iyi şekilde ağırlayan Kasımpaşaspor’un kurmaylarına da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz