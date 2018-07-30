Çalıştılar Spor Lisesi’ni kazandılar!

DİĞER KURSLAR İÇİN DE KURS VERİYORLAR

Bu kapsamda tempolu koşu, açma germe hareketleri, arttırma koşulları, sınav ve mekik egzersizleri yaptırılıyor. İzmit İlçesinde 50. Yıl Spor Salonunda, Gebze bölgesinde ise Çayırova Şehit Er Mücahit Okur İmam Hatip Lisesi Spor Salonunda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Gençlerle İzmit bölgesinde 2 antrenör, Gebze bölgesinde 1 antrenör ilgileniyor. Öte yandan PAEM, Spor Liseleri, PÖH, POMEM, PMYO, BESYO, Askeri Okulları ve Görevde Yükselme gibi hazırlık kurslarında uzman eğitmenler ile sınav takvimlerine uygun dönemlerde ücretsiz hazırlanabilme olanağı yakalıyor.