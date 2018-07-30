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Bugün 12:36 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:30 TSİ )

Fırıncılar: "Bugün itibariyle ekmeğe..."

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Kocaeli’ye gelerek Kocaeli Fırıncılar Odası’nda binasında yaptığı açıklamada, “Bugün itibariyle ekmeğe zam yok. Fakat %15’lik zam gündemimizde yer alıyor. Bu talebimizde bugünlük iş değil 2 aylık süreçtir” dedi.

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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İstanbul’da başlayarak ve sonrasında tüm Türkiye’de gündem oluşturan ekmek fiyatlarına zam konusuyla ilgili Kocaeli Fırıncılar Odası’nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Balcı açıklamasında Ticaret Bakanlığı açıklamaları ve medya kuruluşlarında çıkan haberlerin ardından federasyon olarak aldıkları nihai kararı açıkladı. Balcı’nın açıklamasına Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı’da eşlik etti.

%15’TEN FAZLA BİR ZAM TALEBİMİZ OLMADI

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı yaptığı açıklama, “25 Temmuz’da çıkan haberlere göre ekmeğe 25 kuruşluk zam yapıldığı iddia edildi. Bizde 26 Temmuz’da açıklama yaparak İstanbul’un dört ilçesinde %20 bir artış olduğunu basın yer aldığı şekilde tüm Türkiye’de ekmek fiyatlarında artışın olmadığını ifade ettik. Yine aynı toplantıda ekmeğe 2 yıldır zam gelmediğini fırıncının zor durumda olduğunu fakat zam talebimizin %20 değil %15’ten fazla bir zam talep etmediğimizi söyledik” dedi.

BİZİM AÇIKLAMA YAPMAMIZ KADAR DOĞAL BİR ŞEY YOKTUR

Konuşmalarına devam eden Balcı, “Maalesef bu açıklamalarından ardından özellikle görsel basında Türkiye’de ekmeğe %15 zam geldi diye duyurdular. Ticaret Bakanlığı’da, Fırıncılar Federasyonu’nun zam yetkisi olmadığını belirten açıklama yaptı. Bizde biliyoruz bu konuda yetkimizin olmadığını fakat ekmek fiyatlarıyla ilgili Fırıncılar Federasyonu’nun açıklama yapması kadar doğal bir şey yoktur” şeklinde konuştu.

%15’LİK BİR ZAM GÜNDEMİMİZDE VAR

Balcı, “Gelinen noktaya baktığımız 2 yılda yapılmayan bir zam düşünüldüğünde bizim %15’lik zam talebimiz makul bir taleptir. Biz üretici olan esnafımızı düşündüğümüz kadar tüketici olan halkımızı da düşünmek zorundayız. Fakat 2 yıl süresinde bir artış olmadıktan sonra artan maliyetlerle birlikte ekmeğin kalitesi düşmektedir. Biz ekmeğin kalitesini de korumak zorundayız. Bizim yaptığımız açıklamalara bakıldığında %15’lik bir artış gündemimizde vardır. Fakat bu bir günlük bir olay değildir. Gerek bakanlık, gerek odalarımızla yapılan görüşmeler sonrasında hep birlikte verilecek bir karardır. Biz zaten ekmeğe zam yaptık kelimesini kullanmadık” ifadelerinde bulundu.

BUGÜN İTİBARİYLE ZAM YOK

Konuşmalarının devamında ekmeğe zam gelmediğini ifade eden Balcı, “Altının çizilmesini istiyorum. Bugün itibariyle ekmekte zam yoktur. Yeni bir fiyat yoktur. Ekmeğin kilosu 5 liradır. Yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bütün mesele İstanbul’un 4 ilçesinde yapılan ekmek zammıdır. O ilçelerdeki esnaflarında bu olayda bir suçu yok. Onlar maliyetleri doğrultusunda böyle bir karar alınmıştır. Yine maalesef her meslekte olduğu gibi o mesleği zor duruma düşürecek olayları yaşamış olduk” şeklinde konuştu. Serbest piyasa uygulaması gündeminizde var mı sorusu üzerine cevap veren Balcı, “Biz burada azami fiyatı belirliyoruz. Her ilde ekmek fiyatları farklılık arz edebiliyor. Her ilde ekmeğin fiyatını oradaki fırıncılar odası ve esnaf belirleyecek. Esnaf ve odalar fiyatı belirledikten sonra federasyona danışıp yapılan görüşmeler sonucunda ortak bir karar çıkar” dedi.

Bugün 12:36 TSİ - Ekonomi

Muhabir Ahmet Hazer

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