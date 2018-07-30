Bağdatspor’da Orhan Bıyıklı güven tazeledi

Geçen sezon Süper Amatör Lig’e yükselen Bağdatspor’un yönetimi 13 kişiden oluştu. Kulübün yeni yöneticileri Yaşar Can, Ömer Gürel, Uğur Şengel, Hanefi Altınay ve Soner Barlakoldu. Başkan Orhan Bıyıklı’nın yeni yönetiminde bir önceki yönetimden Salih Özüer, Adem Demir, Levent Urak, Hikmet Kanpara, Halil Zengin, Murat Ergelen ve Turan Mutay bir kez daha yer aldı.

BIYIKLI: ÖNCELİKLİ HEDEF CENTİLMENLİK

Önceki günkü genel kurulda 5 yönetici mazeret bildirdiği için yer bulunamadı. Yeni yönetim ilk toplantıda görev dağılımını yapacak. Başkan Orhan Bıyıklı yaptığı açıklamada “Bu yıl da iddialıyız. Hedefimiz tarihimizde bir ilki başarıp Bölgesel Amatör Lig’e çıkmak. Ancak bizim için daha da önemli olan konu centilmenlik. Rakiplerimizi elimizden geldiği kadar iyi ağırlamaya devam edeceğiz” dedi. Bu yılki kadrosuna 6 futbolcu katan Bağdatspor’uErkan Gürdal çalıştırmaya devam edecek.

BAĞDATSPOR YÖNETİMİ - ASİL

Orhan Bıyıklı

Levent Urak

Salih Özüer

Adem Demir

Hikmet Kanpara

Halil Zengin

Murat Ergelen

Turan Mutay

Yaşar Can - Yeni

Ömer Gürel - Yeni

Uğur Şengel - Yeni

Hanefi Altınay - Yeni

Soner Barlak - Yeni

YÖNETİM KURULU YEDEK

Salim Akar

Selim Doğanay

Atilla Şişman

Metin Gürel

Numan Venedik

Abdülbaki Ağca

Kerem Akdağ

Cüneyt Yıldız

Yunus Can

Abdullah Enes Doğan

Uğur Aydın

Mustafa Yılmaz

Erdinç Baytan

DENETİM KURULU – ASİL

Av. Zafer Mutlu

Av. Fatih Polat

İbrahim Ergelen

DENETİM KURULU – YEDEK

Enver Güler

Hekim Ceyhan

Ahmet Sekmez