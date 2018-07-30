Bağdatspor’da Orhan Bıyıklı güven tazeledi

Geçen sezon Süper Amatör Lig’e yükselen Bağdatspor’un yönetimi 13 kişiden oluştu. Kulübün yeni yöneticileri Yaşar Can, Ömer Gürel, Uğur Şengel, Hanefi Altınay ve Soner Barlakoldu. Başkan Orhan Bıyıklı’nın yeni yönetiminde bir önceki yönetimden Salih Özüer, Adem Demir, Levent Urak, Hikmet Kanpara, Halil Zengin, Murat Ergelen ve Turan Mutay bir kez daha yer aldı.
BIYIKLI: ÖNCELİKLİ HEDEF CENTİLMENLİK
Önceki günkü genel kurulda 5 yönetici mazeret bildirdiği için yer bulunamadı. Yeni yönetim ilk toplantıda görev dağılımını yapacak. Başkan Orhan Bıyıklı yaptığı açıklamada “Bu yıl da iddialıyız. Hedefimiz tarihimizde bir ilki başarıp Bölgesel Amatör Lig’e çıkmak. Ancak bizim için daha da önemli olan konu centilmenlik. Rakiplerimizi elimizden geldiği kadar iyi ağırlamaya devam edeceğiz” dedi. Bu yılki kadrosuna 6 futbolcu katan Bağdatspor’uErkan Gürdal çalıştırmaya devam edecek.
BAĞDATSPOR YÖNETİMİ - ASİL
Orhan Bıyıklı
Levent Urak
Salih Özüer
Adem Demir
Hikmet Kanpara
Halil Zengin
Murat Ergelen
Turan Mutay
Yaşar Can - Yeni
Ömer Gürel - Yeni
Uğur Şengel - Yeni
Hanefi Altınay - Yeni
Soner Barlak - Yeni
YÖNETİM KURULU YEDEK
Salim Akar
Selim Doğanay
Atilla Şişman
Metin Gürel
Numan Venedik
Abdülbaki Ağca
Kerem Akdağ
Cüneyt Yıldız
Yunus Can
Abdullah Enes Doğan
Uğur Aydın
Mustafa Yılmaz
Erdinç Baytan
DENETİM KURULU – ASİL
Av. Zafer Mutlu
Av. Fatih Polat
İbrahim Ergelen
DENETİM KURULU – YEDEK
Enver Güler
Hekim Ceyhan
Ahmet Sekmez
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz