Kocaeli Berberler Odası'nın talebi üzerine Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından onaylanan tarifeyle Gölcük'teki berberlere zam geldi. Yaklaşık 1 ay önce alınan karar, Kocaeli'deki tüm berberlere ulaştırıldı. En son 2 yıl önce zam alan berberler ise zamların makul olduğunu ifade etti. Berberler Kurban Bayramı'na kadar zamlı tarifeye geçecek.

İşte fiyat tarifesi;

Saç kesimi: 30 TL

Sakal kesimi: 15 TL

Sakal çevirme: 15 TL

Saç-sakal kesimi: 45 TL

Çocuk saç kesimi: 20 TL

Saç yıkama, fön ve şekil verme: 20 TL