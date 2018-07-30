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Berberlere zam geldi!

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından onaylanan tarifeyle Gölcük'teki berberlere zam yapıldı.

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Kocaeli Berberler Odası'nın talebi üzerine Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından onaylanan tarifeyle Gölcük'teki berberlere zam geldi. Yaklaşık 1 ay önce alınan karar, Kocaeli'deki tüm berberlere ulaştırıldı. En son 2 yıl önce zam alan berberler ise zamların makul olduğunu ifade etti. Berberler Kurban Bayramı'na kadar zamlı tarifeye geçecek.

İşte fiyat tarifesi;

Saç kesimi: 30 TL
Sakal kesimi: 15 TL
Sakal çevirme: 15 TL
Saç-sakal kesimi: 45 TL
Çocuk saç kesimi: 20 TL
Saç yıkama, fön ve şekil verme: 20 TL

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Yorumlar

(1)
01

tarık41 - benim berber 10 tl.

Yanıtla . 0Beğen 30 Temmuz 14:01

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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