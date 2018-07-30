KOÇAD, kanserli çocuklar için yürüdü

KOÇAD (Kanser Çocuğumdan Uzak Dur Derneği) Doğu Kışla Parkı’ndan Perşembe Pazarı’na kansere farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi. “Çocuklarımız için Yürüyüyoruz” adı altında gerçekleşen etkinliğe Çölyak, Kanserle Mücadele Derneği, TEGEV, JCI Kocaeli, AIESEC ve çok sayıda dernek destek verdi.

FARKINDALIK İÇİN YÜRÜYORUZ

Yürüyüş öncesi açıklamalarda bulunan KOÇAD Başkanı Burcu Özkan, “Farkındalık için yürüyoruz Kocaeli üniversitesi ile ortak çalışmalar yapıyoruz. Ben bu durumu yaşayan bir anneyim ve ne kadar zorluk çekildiğini bildiğim için bu derneği kurdum. Bilinmeyen çocukluk çağı kanserleri var. İnsanlara çocuk kanser oldu dediğiniz zaman lösemi olduğunu sanıyorlar. Lösemi ile birlikte o cins kanserler kan kanserine giriyor. Diğerlerine de onkoloji tanısı deniyor bunlar da tümörlü kanserler. İnsanların bilmediği kanser türlerini öğretmek için yürüyoruz” dedi.

KANSERE KİMSE TEPKİSİZ KALMASIN

AIESEC Başkanı Fatih Kan, “AIESEC, 126 ülkede yaptığı gençliğin sesi forumu ile bu hedeflerden 17’si olan hedefler için partnerlikler doğrultusunda birçok ülkede ve lokalde projeler gerçekleştirip, bu hedefe katkı sağlıyoruz. Bugün de KOÇAD’a destek vermek için buradayız. Farkı ülkeden, farklı kanser olan kişiler adına farkındalığı arttırmamız gerekiyor. Birçok ülke ve birçok insan ile birlikte kansere dur diyor ve tüm bireylerin bu soruna tepkisiz kalmamasını diliyoruz” diye konuştu.