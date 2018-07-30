Körfezspor, Alibeyköy’ü 2-0 mağlup etti

Körfez Alpaslan Türkeş Stadı’ndaki maçta iki takım da hemen hemen tüm futbolcularına şans verdi. Karşılaşma dengeli başladı. 27. dakikada Körfez ekibi öne geçti. Orta sahadan Semih Üstün topu getirdi pasını yeni transferlerden Burak’a verdi. Bu futbolcu net bir gol vuruşu ile topu filelere gönderdi. (1-0) 43. dakikada Körfez ikinci golü buldu. İlk golün benzeri pozisyonda Ömer’in pasında yine Burak yine topu filelerle buluşturdu.

2 GÜN İZİNLİLER

İkinci yarıda çabalar başka gol getirmedi ve Körfez Spor Kulübü, İstanbul’un köklü ve profesyonel liglerde yıllarca mücadele eden, geride bıraktığımız sezon yeniden 3. Lig’e çıkan takımlarından Alibeyköy’ü 2-0 mağlup etti. Maçın ardından 2 günlük izne çıkan Kırmızı Beyazlılar yarın tesislerde toplanacak ve karayolu ile kampını yapmak üzere Afyon’a gidecek. Sezon öncesi kampı 15 gün sürecek. İlk maçında 2. Lig ekibi Pendikspor’a 2-1 yenilen Körfez, üçüncü hazırlık maçını 2 Ağustos’ta Afyon’da Gölcükspor ile yapacak. Ali KÖKSAL

HAZIRLIK MAÇI

KÖRFEZ SPOR KULÜBÜ: 2 ALİBEYKÖYSPOR: 0

STAT: Körfez Alpaslan Türkeş

KÖRFEZ SPOR KULÜBÜ: Ege***, Mehmet***, Muhammed****, Talha***, Samet*** (Caner***), Oğuz*** (Emirhan***), Tahir*** (Berat***), Burak**** (Emrecan***), Semih*** (Rıdvan***), Onur*** (Emir***), Ömer*** (Yahyacan***)

ALİBEYKÖYSPOR: Hamdi** (Erhan**), Yavuzhan** (Abdülkadir**), Muammer** (Taşkın**), Veysel** (Eren**), Bünyamin** (İbrahim**) Nurettin** (Kerim**), Emre** (Suat**), Mert** (Hakkı**), Metehan**, Sefa**, Selim**

GOLLER: Dk. 27 ve 43 Burak (Körfez)