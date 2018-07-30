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İlkokul arkadaşları 27 yıl sonra buluştu

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesinde bulunan İbn-i Sina İlköğretim Okulunda 1987 yılında Erbay İnce’nin öğretmenliğinde eğitime başlayan arkadaşlar 27 yıl sonra bir araya geldi.

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İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesinde bulunan İbn-i Sina İlköğretim Okulunda 1987 yılında Erbay İnce’nin öğretmenliğinde eğitime başlayan arkadaşlar 27 yıl sonra bir araya geldi. 1992 yılında mezun olduktan sonra bir daha bir araya gelemeyen ilkokul arkadaşları 27 yıl sonra buluşarak hasret giderdi.

GELENEKSEL HALE GELECEK

A Haber Bölge Müdürü Hakan Süer’in girişimleri sonrasında sosyal medya üzerinden birbirlerine ulaşan ve Watsaap sayesinde toplanmayı başaran arkadaşlar önceki gün basın müzesinin bahçesinde bir araya geldi.  Arkadaşlar birbirlerini tanımakta bile zorlandı.  27 yıl sonra bir araya gelen sınıf arkadaşları yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluk verici olduğunu belirterek bu buluşmayı geleneksel hala getireceklerini söyledi.

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