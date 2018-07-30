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Kadırga Şenlikleri görkemli geçti

1988 yılından beri düzenlenen geleneksel‘Gölcük Belediyesi Yazlık Kadırga Yayla Şenlikleri’ bu yılda vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Üç gün boyunca birbirinden değerli yöresel sanatçıların sahne aldığı şenliklerde Gölcüklüler, stres atarak gönüllerince eğlendi.

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Gölcük Belediyesi tarafından 1988 yılından beri düzenlenen geleneksel ‘Yazlık Kadırga Şenlikleri’ bu sene de oldukça hareketli ve coşku içinde geçti. 3 güne yayılan programda Gölcüklüler, stres atarak aileleriyle birlikte gönüllerince eğlenme fırsatı yakaladı. Gölcük Belediyesi’nin titizlikle organize ettiği Kadırga Şenlikleri vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanarak etkinliğin son gününde katılımcılar, deyim yerindeyse horona ve müziğe doydu.

PROTOKOL AKIN ETTİ

Düzenlenen şenliğe; Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Genel Koordinatör Nihat Abiş, Gölcük Jandarma Komutanı Binbaşı Burçak Kırca, Belediye Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci, AKP İlçe Başkanı İdris Alp, Kocaeli Trabzonlular Dernek Başkanı Sami Durmuşoğlu, Gölcük Trabzonlular Dernek Başkanı Hüseyin Çakıroğlu, Meclis Üyeleri Davut Uzun, Sedat Kul, Nazım Usta ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“DESTEK VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Yerel sanatçıların yanı sıra Karadeniz’in sevilen sanatçılar Sinan Yılmaz ve Bizim Gönül’ün sahne aldığı son günde vatandaşlar doyasıya eğlendiler. Yöresel kıyafetler ve yiyeceklerin tanıtıldığı şenlikte konuşan AKP Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, “Kocaeli genelinde bu tip organizasyonların Belediyelerin koordinesinde yapılması her kesimden insanların bir arada olup kaynaşmalarını sağlıyor. Bu yönde Gölcük Belediyesi olarak gelecek yıllarda Şenliğimizin daha da geniş katılımlarla yapılmasına destek verip ve katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

“BİRLİKTE TÜRKİYE’YİZ”

Programın son gününde konuşan AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu “Gölcükün, Karadeniz’in güzel insanları hoş geldiniz. Bugün burada sizlerle burada olmaktan çok mutluyum. Sayın Başkanımız Mehmet Ellibeş çok güzel bir etkinliğe imza atmış sizlerde burayı doldurmuş mükemmel bir birlikteliği oluşturmuşsunuz. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Biz biriz bir olmaya da her zaman devam edeceğiz. Hep birlikte Türkiye’yiz” dedi.

Bugün 13:20 TSİ - Yaşam

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