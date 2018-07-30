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Bugün 13:21 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 13:23 TSİ )

Uzunçiftlik Nuh Çimento MYO Üniversite-Sanayi işbirliğine örnek

Üniversite-sanayi işbirliğini en iyi şekilde uygulamayı hedefleyen Kocaeli Üniversitesi, sunduğu imkânlarla ve yaptığı işbirlikleri ile öğrencilerine en kaliteli eğitimi vermeyi hedefliyor.

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Sahip olduğu laboratuvar, nitelikli akademik ve idari personeliyle Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksek Okulu, Kocaeli Üniversitesi’nin üniversite-sanayi işbirliği vizyonunu en iyi şekilde yansıtıyor. Teorik eğitimin yanında uygulamaya da önem veren Uzunçiflik Nuh Çimento MYO, öğrencilere sunduğu imkânları her geçen gün arttırırken, bölgesinde bulunan sanayi kuruluşlarıyla yaptığı işbirlikleriyle öğrencilerine büyük avantaj sağlıyor.

UYGULAMALI EĞİTİM

Uzunçiftlik Nuh Çimento MYO hakkında bilgi veren Müdür Prof. Dr. Engin Özdemir, “Arkadaşlarımız ile birlikte okulumuzun bölümlerinin ve altyapılarının gelişimi noktasında çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Şu anda okulda Elektrik ve Enerji Bölümü altında Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi programımız var, gelecek yıl öğrenci almayı planlıyoruz. Diğer bir bölümümüz ise Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü. Bu program altında da Makine Programı ve Kaynak Teknolojisi olmak üzere iki tane programımız var. Bu bölümlerimiz 6 tane öğretim elemanıyla birlikte eğitim öğretimlerine devam ediyor. Kaynak Teknolojisi programında yeni kurduğumuz Kaynak Teknolojileri Laboratuarında uygulamalı şekilde eğitimler veriyoruz. Öğrencilerimizin eğitimi sadece teorikte kalmıyor, aynı zamanda uygulamalı olarak ta öğreniyorlar. Sahip olduğumuz imkânları da sürekli geliştirmeye devam ediyoruz.” dedi.

“KARTEAM PROJESİ

Sanayi bölgesinden bulunmanın avantajlarını öğrencilere en iyi şekilde aktardıklarını belirten Prof. Dr. Özdemir, “Kartepe Test ve Araştırma Merkezi (KARTEAM) projesi vesilesiyle geliştirdiğimiz Tahribatlı Tahribatsız Muayene Laboratuarlarıyla da öğrencilerin kaynaklarını yaptıktan sonra muayenelerini gerçekleştirmelerini ve bu muayenelerin sonunda standartlara uygun raporlamalarını öğretiyoruz. Sanayicilerimizin testlerini yaparken öğrencilerimize de uygulama yapma ve tecrübe edinme imkânı sunuyoruz. Çeşitli sanayi kuruluşlarıyla yaptığımız iş birlikleriyle hem onların nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılıyoruz hem de öğrencilerimize mezuniyet sonrasında iş bulmasını kolaylaştırmış oluyoruz” dedi.

ÜCRETSİZ SERTİFİKA

Uygulamalı eğitimlerin yanında çeşitli sertifikalar verdiklerini söyleyen Prof. Dr. Engin Özdemir, “Farklı kuruluşlarla yapmış olduğumuz anlaşmalar var. Bu anlaşmalar kapsamında mesleki yeterlilik belgesi veren kuruluşlara da hizmet veriyoruz. Mesleki yeterlilik kurulunun belgelendirme zorunluluğu ile birlikte piyasada çalışan kaynakçı, makine bakımcı, makine montajcı gibi mesleklerde belgelenme zorunluluğu artık ön planda. MYO mezunlarımız bu konuda bir zorunluluğu olmadığı halde, gelen firmalar bize bu konuda destek veriyor ve öğrencilerimizin çoğunu mesleki yeterlilik kurumundan da akredite ederek mezun ediyoruz. KOÜ Sürekli Eğitim Merkezi vasıtasıyla kaynak alanında akredite projemiz sürmekte, projemiz olumlu olduğu takdirde Kocaeli Üniversitesi adı altında belge vermeye yetkili kurum haline geleceğiz. Çelik kaynakçılığı ulusal yeterlilik sonucunda belge vermeye yetkili kurum haline geleceğiz. Eğitimler burada olacak. Normalde bu yeterlilik başına ücret söz konusu,  biz öğrencilerimize ücretsiz faydalanması için çaba harcıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bugün 13:21 TSİ - Eğitim

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