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Bugün 13:22 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:24 TSİ )

KOTO, dış pazara yöneldi

Kocaeli Ticaret Odası’nın ihracatçı yerel marka sayının arttırılması için başlattığı ihracat atağı ikinci fazıyla devam ediyor. Eylül ayında düzenlenecek Dış Ticaret Çalıştayında ihracat potansiyeli yüksek olan firmalara dış pazar bulma teknikleri anlatılacak.

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Kocaeli iş dünyasının, KOTO öncülüğünde başlattığı ihracat atağı tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz ay düzenlenen Dış Ticaretin Finansmanı ve Destekler Bilgilendirme Toplantısıyla, henüz ihracat yapmayan firmaları özellikle dış pazarlarda finansmana erişim imkanları hakkında detaylı bilgilendiren KOTO, bu kez potansiyeli yüksek olan firmalara dış pazar bulma teknikleri hakkında kapsamlı bilgiler verecek.

İHRACAT BAŞARISI

Eylül ayının ilk haftası gerçekleştirilmesi planlanan ‘Dış Ticaret Çalıştayı’ ile ilgili bilgi veren Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, “Üyelerimizin yoğun ilgisiyle başlattığımız ihracat atağını sürdürüyoruz. İlimizin ihracat yapan firma sayısını artırarak hem ülke hem de kent ekonomimize hak ettiği katkıyı sağlamayı hedefliyoruz. Kocaeli iş dünyasının motivasyonu ve arzusu bunu hayata geçirebilecek durumda. KOTO olarak biz de kendilerine mentorlük etmekten mutluluk duyuyoruz. Kocaeli, halihazırdaki potansiyelinin yanı sıra, yerli firmalarının ihracattaki başarılarıyla da anılan bir şehir olacak” dedi.

Bugün 13:22 TSİ - Ekonomi

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