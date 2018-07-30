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Bugün 13:24 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:26 TSİ )

Dünyanın inşaatında Türkiye'nin "harcı" var

Çimento üretiminde Avrupa'da birinci sırada yer alan Türkiye'den, dünyanın yaklaşık 100 ülkesine yıllık 600 milyon dolar tutarında ürün gönderiliyor.

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Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB)  verilerinden derlediği bilgiye göre, 54 entegre fabrika, 18 öğütme tesisinin  faaliyet gösterdiği çimento sektörünün toplam cirosu 3 milyar doları buluyor. TÇMB Üst Yöneticisi İsmail Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  Türkiye'nin çimento üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada ise 4-5'inci sırada yer  aldığını belirterek, sektörün yıllık yaklaşık 600 milyon dolar tutarında ihracat  yaptığını söyledi. Çimento sektöründe ithalatın olmadığına işaret eden Bulut, ülkede 2017  yılında 81 milyon ton çimento üretildiğini ve bunun gelecek yıllarda daha da  artacağını dile getirdi.

100 BİN ÇALIŞAN

Türkiye'nin bu alandaki kapasitesinin çok yüksek olduğunu ifade eden Bulut, "Türkiye çimento üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada ise 4-5'inci sırada. 10 milyon ton seviyelerinde ihracatımız var. Yılda yaklaşık 600 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz. En çok ihracat ABD, Suriye ve Güney Afrika ülkelerine yapılıyor." diye konuştu. Bulut, çimento sektöründe 100 bin civarında doğrudan çalışan  bulunduğunu bu rakamın da gelecek yıllarda artacağını söyledi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Çimento sektörünün çok hızlı büyüdüğünü belirten Bulut, şöyle devam  etti: "Türkiye'de kişi başı çimento tüketimi 850-900 kilogram civarında. Bu  rakamın bin 100-bin 200 kilogram seviyelerine çıkmasını bekliyoruz. 2025 yılına kadar yatırım yapmamıza gerek yok. Kentsel dönüşüm bu sektörün dinamosu. Sonuçta tüketime etki eden bir faktör. Kentsel dönüşümü destekliyoruz. Deprem etkisini  minimize edeceği ve daha güvenli yapılar inşa edileceği için önemli buluyoruz.  Bunun yaygınlaşmasını teşvik ediyoruz."

YOL GÜVENLİĞİ

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği olarak toplumun faydasına olacak 3-4 konu üzerinde çalıştıklarını anlatan Bulut, yaptıkları projelerin uygulanması amacıyla birçok kurum ve kuruluşla görüştüklerini ifade etti. Trafik yol güvenliğini en üst seviyeye çıkarabilmek için bölünmüş yollarda beton bariyer uygulaması yaptıklarının dile getiren Bulut, "Beton bariyerlerin uygulanması İngiltere ve İrlanda'da zorunlu. Bu uygulamayı yaparak kazalar yüzde 20 azaltılabilir. Karayolları Genel Müdürlüğü ile bu konu üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Bugün 13:24 TSİ - Ekonomi

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