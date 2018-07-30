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24 yaşında kalbine yenildi

Avukat Özgür Alparslan'ın Kanada'da eğitim gören kızı Maya Alparslan geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

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Gebze'de geniş bir kesim tarafından tanınan Avukat Özgür Alparslan'ın Kanada'da eğitim gören kızı Maya Alparslan (24) evinde olduğu sırada geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitirdi. Acı haberi alan baba Özgür Alparslan vefat haberini alınca adeta yıkıldı. Genç kızın cenazesinin Türkiye'ye getirildikten sonra defnedileceği öğrenildi.

Baba Özgür Alparslan

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Yorumlar

(1)
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Dr Ersoy Kandemir - Allah’tan rahmet,yakınlarına sabırlar dilerim.

Yanıtla . 0Beğen 30 Temmuz 14:49

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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