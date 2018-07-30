24 yaşında kalbine yenildi

Haber albümü için resme tıklayın

Gebze'de geniş bir kesim tarafından tanınan Avukat Özgür Alparslan'ın Kanada'da eğitim gören kızı Maya Alparslan (24) evinde olduğu sırada geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitirdi. Acı haberi alan baba Özgür Alparslan vefat haberini alınca adeta yıkıldı. Genç kızın cenazesinin Türkiye'ye getirildikten sonra defnedileceği öğrenildi.

Baba Özgür Alparslan