Gebze'de geniş bir kesim tarafından tanınan Avukat Özgür Alparslan'ın Kanada'da eğitim gören kızı Maya Alparslan (24) evinde olduğu sırada geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitirdi. Acı haberi alan baba Özgür Alparslan vefat haberini alınca adeta yıkıldı. Genç kızın cenazesinin Türkiye'ye getirildikten sonra defnedileceği öğrenildi.
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24 yaşında kalbine yenildi
Avukat Özgür Alparslan'ın Kanada'da eğitim gören kızı Maya Alparslan geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.
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Yorumlar
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Dr Ersoy Kandemir - Allah’tan rahmet,yakınlarına sabırlar dilerim.
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