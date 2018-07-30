Kocaeli’de İnce için son gün bir imza daha

CHP'de, 24 Haziran seçiminin ardından başlayan olağanüstü kurultay tartışmasında sona gelindi. Parti içi muhalefetin 16 Temmuz’da imza toplama süreci bugün saat 17.30 itibariyle sona eriyor. “Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayan CHP'li delegeler, 625 olan salt çoğunluktaki imzaya ulaştıkları durumda olağanüstü kurultaya gidebilecekler. Kocaeli’de Muharrem İnce’ye yakınlığı ile bilinen ve muhalif delegelerin sayısı 14’ e ulaştı. Son günde ikna edilen Turan Dumlu kongre için imza verenler arasına girdi. Böylelikle 22 kurultay delegesinden 14’ü ‘Muharrem İnce’ dedi.

İNCE İÇİN İMZA VEREN 14 KİŞİ

İzmit – Şirintepe Mahallesi Muhtarı Nilgün Düzen, Kandıra İlçe Başkanı Gülay Eyisabunculari, Kocaeli eski Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, Körfez İlçe eski Sekreteri Yaprak Fidancı,Gebze İnönü Mahallesi Eski Muhtarı Durmuş Karaboğa, Başiskele İlçe Başkanı İrfan Keskin, İzmit İlçe Eski Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk, Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz ve Kocaeli İl Eski Yöneticisi Yılmaz Uçak ilk gün imzalarını notere giderek vermişlerdi. İlerleyen günlerde Alpaslan Seymen, Ali Kara, Türkan Çimen de imzalarını verdi. Son gün ise Turan Dumlu da ikna edilerek değişim için imzasını verdi.